AK Parti'nin acı günü: Eski milletvekili Azize Sibel Gönül hayatını kaybetti, Ömer Çelik taziye mesajı yayımladı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, eski milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kollarının önceki dönem başkanlarından Azize Sibel Gönül'ün hayatını kaybettiğini duyurdu. Çelik, Gönül'ün ailesine, yakınlarına ve AK Parti camiasına başsağlığı dileklerini iletti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, eski milletvekili Azize Sibel Gönül'ün hayatını kaybettiğini açıkladı. Çelik, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla Gönül'ün ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.
Ömer Çelik, Gönül'ü AK Parti Genel Merkez Kadın Kollarının önceki dönem başkanlarından ve eski milletvekili olarak anarak üzüntüsünü dile getirdi.
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN TAZİYE MESAJI
Çelik paylaşımında, "Çok üzgünüz… Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlarımızdan ve önceki dönemlerden milletvekilimiz, çok değerli yol arkadaşımız Azize Sibel Gönül'ü kaybettik." ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü, "Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm camiamıza başsağlığı ve sabırlar niyaz ederiz." dedi.
AZİZ SİBEL GÖNÜL KİMDİR?
Azize Sibel Gönül, 12 Ağustos 1966'da İstanbul'da doğdu. Babasının adı Kaya, annesinin adı Ayten'dir.
Mimar; İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi.
Serbest mimar olarak çalıştı. Mimarlık Mühendislik İnşaat Limited Şirketinin kurucu ortağı oldu. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kocaeli Mimarlar Odası Genel Sekreteri olarak görev yaptı.
23. Dönemde Kocaeli Milletvekili seçildi. 24. Dönemde TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığı görevini üstlendi.
İyi düzeyde İngilizce bilen Gönül, evli ve 2 çocuk annesidir.