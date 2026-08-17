Karadeniz'deki lojistik gücünü taçlandıracak! İyidere Lojistik Limanı'nda kritik aşama tamam: Ana mendirekte son beton döküldü



KORİDORLARI PLANLAYAN MERKEZ ÜLKE: TÜRKİYE



Uraloğlu, ulaştırma ve lojistiğin bir ülkenin sadece yollarını, limanlarını, havayollarını ya da demiryollarını değil; üretimini, ihracatını, istihdamını ve geleceğe dair umudunu da inşa eden sektörler olduğunu vurguladı. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Günümüz dünyasında Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan Kızıldeniz'deki aksaklıklara kadar yaşanan jeopolitik gerilimler, Hürmüz ve Kızıldeniz'deki riskler bir kez daha göstermiştir ki güvenli, alternatif ve sürdürülebilir koridorlara sahip olmak bir tercih değil, zorunluluktur. İşte bu noktada Türkiye, coğrafi konumunun verdiği stratejik üstünlüğü, modern altyapısı ve kararlı yatırımlarıyla 'koridor ülkesi' olmaktan 'koridorları planlayan merkez ülke' olmaya yükseltmektedir. İyidere Lojistik Limanı da bu büyük vizyonun Karadeniz'deki en önemli ayaklarından biridir."



Doğu Karadeniz Bölgesi'nin, Avrupa ve Orta Asya'ya açılan Kafkasya Koridoru üzerindeki konumu ile stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Söz konusu limanımız da Rize şehir merkezine 20, Trabzon şehir merkezine 50 kilometre olan mesafesiyle, Doğu Karadeniz'in tamamına kolay erişimin mümkün olduğu, adeta bölgenin tam kalbinde yer alan stratejik bir konumdadır." dedi.



BÜYÜK TONAJLI GEMİLERİN YENİ ADRESİ OLACAK



Uraloğlu, bugün burada sadece büyük bir liman yatırımından değil, Rize ve Trabzon başta olmak üzere, tüm Karadeniz'in ve Türkiye'nin geleceğine yön verecek stratejik bir eserden söz ettiklerini belirterek "Bu limanı, Doğu Karadeniz'i ulusal ve uluslararası ticaret ağlarına daha güçlü şekilde bağlayacak, bölgemizin üretim ve lojistik kabiliyetini ileriye taşıyacak bir merkez olarak hayata geçiriyoruz. Yılda 3 milyon ton genel kargo, 8 milyon ton dökme yük, 100 bin TEU konteyner ve 100 bin araçlık Ro-Ro kapasitesi ile Karadeniz havzasındaki büyük tonajlı gemilerin güvenle demirleyebileceği yeni bir adres oluşturuyoruz." şeklinde konuştu.