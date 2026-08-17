Karadeniz'deki lojistik gücünü taçlandıracak! İyidere Lojistik Limanı'nda kritik aşama tamam: Ana mendirekte son beton döküldü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize il programı kapsamında İyidere Lojistik Merkezi Ana Mendireğinin Son Ano Kronman Beton Döküm Töreni’nde konuştu. Bakan Uraloğlu, “Toplam 2 bin 950 metretül kronman betonun son 11 metrelik kısmını da dökerek, limana yanaşacak gemileri dalga tesirinden koruyacak ana mendireği tamamen bitirmiş olacağız” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize il programı kapsamında İyidere Lojistik Merkezi Ana Mendireğinin Son Ano Kronman Beton Döküm Töreni'nde konuştu.
Sabah saatlerinde Çamlıhemşin Tüneli'ni hizmete açtıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Şimdi de hem Rize'mizin hem de ülkemizin Karadeniz'deki lojistik gücünü taçlandıracak bir eserin, İyidere Lojistik Limanı'nın ana mendireğinin son ano kronman betonunu dökecegiz. Böylece, bu büyük projenin en kritik aşamalarından birini tamamlamanın gururunu yaşayacağız." ifadelerini kullandı.
KORİDORLARI PLANLAYAN MERKEZ ÜLKE: TÜRKİYE
Uraloğlu, ulaştırma ve lojistiğin bir ülkenin sadece yollarını, limanlarını, havayollarını ya da demiryollarını değil; üretimini, ihracatını, istihdamını ve geleceğe dair umudunu da inşa eden sektörler olduğunu vurguladı. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Günümüz dünyasında Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan Kızıldeniz'deki aksaklıklara kadar yaşanan jeopolitik gerilimler, Hürmüz ve Kızıldeniz'deki riskler bir kez daha göstermiştir ki güvenli, alternatif ve sürdürülebilir koridorlara sahip olmak bir tercih değil, zorunluluktur. İşte bu noktada Türkiye, coğrafi konumunun verdiği stratejik üstünlüğü, modern altyapısı ve kararlı yatırımlarıyla 'koridor ülkesi' olmaktan 'koridorları planlayan merkez ülke' olmaya yükseltmektedir. İyidere Lojistik Limanı da bu büyük vizyonun Karadeniz'deki en önemli ayaklarından biridir."
Doğu Karadeniz Bölgesi'nin, Avrupa ve Orta Asya'ya açılan Kafkasya Koridoru üzerindeki konumu ile stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Söz konusu limanımız da Rize şehir merkezine 20, Trabzon şehir merkezine 50 kilometre olan mesafesiyle, Doğu Karadeniz'in tamamına kolay erişimin mümkün olduğu, adeta bölgenin tam kalbinde yer alan stratejik bir konumdadır." dedi.
BÜYÜK TONAJLI GEMİLERİN YENİ ADRESİ OLACAK
Uraloğlu, bugün burada sadece büyük bir liman yatırımından değil, Rize ve Trabzon başta olmak üzere, tüm Karadeniz'in ve Türkiye'nin geleceğine yön verecek stratejik bir eserden söz ettiklerini belirterek "Bu limanı, Doğu Karadeniz'i ulusal ve uluslararası ticaret ağlarına daha güçlü şekilde bağlayacak, bölgemizin üretim ve lojistik kabiliyetini ileriye taşıyacak bir merkez olarak hayata geçiriyoruz. Yılda 3 milyon ton genel kargo, 8 milyon ton dökme yük, 100 bin TEU konteyner ve 100 bin araçlık Ro-Ro kapasitesi ile Karadeniz havzasındaki büyük tonajlı gemilerin güvenle demirleyebileceği yeni bir adres oluşturuyoruz." şeklinde konuştu.
"ALTYAPI ÇALIŞMALARININ TAMAMINI BU YIL BİTMEDEN TAMAMLAMIŞ OLMAYI HEDEFLİYORUZ"
İyidere Lojistik Liman Projesi kapsamındaki çalışmaları da anlatan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:
"2 bin 950 metre uzunluğunda ana mendirek, 395 metre tali mendirek, farklı nitelikteki gemilere hizmet verecek 2 bin 220 metre rıhtım ve yaklaşık 657 bin metrekarelik geri saha oluşturuyoruz. Kuru yükten konteynere, genel yükten Ro-Ro taşımacılığına kadar her türlü yüke ve gemiye hizmet verebilecek güçlü bir liman altyapısı inşa ediyoruz. Karadeniz'in zorlu deniz şartlarına karşı bu eseri güvenle yükseltmek için bugüne kadar yaklaşık 25 milyon ton anroşman imalatını yani dalga enerjisini sönümleyen büyük taş blokların yerleştirilmesini gerçekleştirdik."
Ana mendirekte kullanılan 14 bin 754 X-Block'un imalat ve yerleştirme çalışmalarını da tamamladıklarını ifade eden Uraloğlu, "Ana mendireğimizin 2 bin 950 metreye ulaşmış olması, geri saha imalatlarımızı da tamamlamış olmamızı sağladı. Bugün itibarıyla projemizde yüzde 82 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaşmış bulunuyoruz. Az sonra, toplam 2 bin 950 metretül kronman betonun son 11 metrelik kısmını ve rıhtım kronman başlangıcını da yaparak, limana yanaşacak gemileri dalga tesirinden koruyacak ana mendireği tamamen bitirmiş olacağız. Altyapı çalışmalarının tamamını da bu yıl bitmeden tamamlamış olmayı hedefliyoruz." dedi.
"İYİDERE LOJİSTİK LİMANI RİZE'NİN GELECEĞİNE VURULAN BİR MÜHÜRDÜR"
Altyapının bitimine müteakip de üstyapı yapım çalışmlarına başlamayı planladıklarını anlatan Uraloğlu, "İyidere Lojistik Limanı Rize'nin geleceğine vurulan bir mühürdür. Sadece Rize'nin değil, tüm Doğu Karadeniz'in… Başta Rize olmak üzere tüm bölgenin kalkınma hızına hız katacak bir lokomotif olacaktır. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.
Bu limana sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılayan bir yatırım olarak bakmadıklarını söyleyen Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Onu Türkiye Yüzyılı'nın ulaştırma ve lojistik vizyonunun Karadeniz'deki önemli merkezlerinden biri olarak görüyoruz. Bu vizyonun diğer güçlü ayaklarını da kararlılıkla ilerletiyoruz. Konuşmamın başında da değindiğim üzere Rusya-Ukrayna Savaşı, Hürmüz Boğazı ve Körfez bölgesindeki çatışmalar ya da Kızıldeniz ve Süveyş Kanalındaki aksaklıklar gibi gelişmeler küresel tedarik zincirlerinin derinden etkilediğini gösterdi ve alternatif koridor arayışlarını hızlandırdı. Bu noktada, Türkiye'nin coğrafi konumunun verdiği stratejik üstünlükle merkezinde yer aldığı Orta Koridor, en güvenli, en hızlı ve en sürdürülebilir alternatif olarak öne çıkıyor."
Uraloğlu, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı, Marmaray, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü demiryolu geçişi ve Türkiye'de devam eden diğer demiryolu yatırımlarıyla, Orta Koridor'u Asya'dan Avrupa'ya uzanan en güvenilir ve modern altyapısıyla rekabetçi bir uluslararası ticaret omurgasına dönüştürdüklerini söyledi.
Uraloğlu, "Yapım çalışmaları süren Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Projemizle de Türkiye Ermenistan-Azerbaycan arasındaki demiryolu bağlantısını güçlendirerek Orta Koridor'un kapasitesini arttırmış olacağız. Kalkınma Yolu Projesiyle de ise bu resme çok önemli bir güney halkası ekliyoruz. Basra Körfezi'ni Irak'taki Büyük Faw Limanı'ndan başlayarak Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak yeni bir lojistik omurga oluşturuyoruz." dedi.
"SUUDİ ARABİSTAN İLE YENİ VE MODERN HİCAZ DEMİRYOLU'NU CANLANDIRACAK İŞ BİRLİĞİ MUTABAKAT ZAPTINI İMZALADIK"
Uraloğlu, Trükiye ve dünyaya mutlaka alternatif güzergahlar gerektiğini belirterek "Bırakın kriz zamanlarını, normal zamanda bile alternatif güzergahlarınızın olması lazım. Bu hususta da yine kısa bir süre önce Suudi Arabistan ile yeni ve modern Hicaz Demiryolu'nu canlandıracak işbirliği mutabakat zaptını imzaladık. Bu proje, Türkiye'yi Körfez'den Avrupa'ya bağlayan yepyeni bir koridoru oluşturacak." açıklamasında bulundu.
Hedeflerinin üreten, ihraç eden, ticaret yollarının merkezinde yer alan ve ulaştırmanın her modunda güçlü bir Türkiye olduğunu belirten Uraloğlu, "Rize İyidere Lojistik Limanı da bu hedef doğrultusunda Karadeniz kıyılarımızda yükselen stratejik eserlerimizden biridir. Çalışmalarımızı bitirdiğimizde, ülkemizin bir prestij projesini daha başarıyla hayata geçireceğiz. Ülkemiz adına çok büyük ve önemli bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştüreceğiz." şeklinde konuştu.