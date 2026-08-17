Bakan Fidan İranlı mevkidaşı Arakçi ile Görüştü
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve devam eden ateşkes müzakerelerindeki son gelişmeleri değerlendirdi.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde Hürmüz Boğazı'nın açılması ve ateşkesin devamıyla ilgili müzakerelerdeki son durumu ele aldı.
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel