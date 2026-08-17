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Bakan Fidan İranlı mevkidaşı Arakçi ile Görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve devam eden ateşkes müzakerelerindeki son gelişmeleri değerlendirdi.

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Bakan Fidan İranlı mevkidaşı Arakçi ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi yaptı.

Hakan Fidan ve Arakçi. (Fotoğraf: AA)Hakan Fidan ve Arakçi. (Fotoğraf: AA)

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde Hürmüz Boğazı'nın açılması ve ateşkesin devamıyla ilgili müzakerelerdeki son durumu ele aldı.

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