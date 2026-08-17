CANLI YAYIN
Geri

Bakan Bayraktar duyurdu: Petrol, doğal gaz ve maden gelirlerinden gençlere 21,9 milyar lirayı aşkın kaynak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, petrol, doğal gaz ve maden gelirlerinden Aile ve Gençlik Fonu'na bugüne kadar 21,9 milyar lirayı aşkın kaynak aktarıldığını açıkladı. Bayraktar, sağlanan destekle 185 binden fazla gencin yuva kurmasına katkı sunulduğunu belirtti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Bakan Bayraktar duyurdu: Petrol, doğal gaz ve maden gelirlerinden gençlere 21,9 milyar lirayı aşkın kaynak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli ve millî enerji kaynaklarından elde edilen gelirlerin gençlerin geleceği için kullanıldığını belirterek, Aile ve Gençlik Fonu'na 21,9 milyar lirayı aşkın kaynak aktarıldığını açıkladı.

Bayraktar, petrol, doğal gaz ve madenlerden sağlanan gelirlerle oluşturulan kaynağın 185 binden fazla gencin yuva kurmasına katkı sağladığını ifade etti.

Enerji gelirlerinden 21,9 milyar lira Aile ve Gençlik Fonu'na aktarıldı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Enerji gelirlerinden 21,9 milyar lira Aile ve Gençlik Fonu'na aktarıldı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Bakan Bayraktar, yerli ve millî kaynaklardan elde edilen gelirlerin toplumsal refaha katkı sağlamak amacıyla değerlendirildiğini belirtti.
185 binden fazla gence Aile ve Gençlik Fonu desteği sağlandı.185 binden fazla gence Aile ve Gençlik Fonu desteği sağlandı.

AİLE VE GENÇLİK FONU'NA 21,9 MİLYAR LİRAYI AŞKIN KAYNAK

Bayraktar'ın verdiği bilgiye göre, petrol, doğal gaz ve maden gelirlerinden bugüne kadar Aile ve Gençlik Fonu'na 21,9 milyar lirayı aşkın kaynak aktarıldı.

Bakan Bayraktar duyurdu: Petrol, doğal gaz ve maden gelirlerinden gençlere 21,9 milyar lirayı aşkın kaynak-3

185 BİNDEN FAZLA GENCE DESTEK

Aktarılan kaynakla gençlerin evlilik süreçlerine destek sağlandığını belirten Bayraktar, 185 binden fazla gencin yuva kurmasına ve hayallerini gerçekleştirmesine katkı sunulduğunu ifade etti.

Böylece petrol, doğal gaz ve madenlerden elde edilen gelirlerin Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla gençlere yönelik desteklerde kullanıldığı belirtildi.

Bakan Bayraktar duyurdu: Petrol, doğal gaz ve maden gelirlerinden gençlere 21,9 milyar lirayı aşkın kaynak-4"ENERJİDE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE"

Bakan Bayraktar, enerjide tam bağımsız Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Yerli ve millî enerji kaynaklarından elde edilen zenginlikleri gençlerin refahı için kullanmaya devam edeceklerini belirten Bayraktar, enerji alanındaki çalışmaların bu hedef doğrultusunda devam edeceğini söyledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Bayraktar duyurdu: Petrol, doğal gaz ve maden gelirlerinden gençlere 21,9 milyar lirayı aşkın kaynak-6 Bakan Bayraktar duyurdu: Petrol, doğal gaz ve maden gelirlerinden gençlere 21,9 milyar lirayı aşkın kaynak-7 Bakan Bayraktar duyurdu: Petrol, doğal gaz ve maden gelirlerinden gençlere 21,9 milyar lirayı aşkın kaynak-8
Bir günde 290 bin 287 yolcu! İstanbul Havalimanı’nda rekor üstüne rekor
SONRAKİ HABER

İstanbul Havalimanı’nda rekor üstüne rekor

 UNESCO Dünya Miras Komitesi’nin 49’uncu dönem toplantısı İstanbul'da yapılacak
ÖNCEKİ HABER

Türkiye'nin kültürel mirası dünyaya anlatılacak
Dilek Demir
Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler