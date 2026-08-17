Bakan Bayraktar duyurdu: Petrol, doğal gaz ve maden gelirlerinden gençlere 21,9 milyar lirayı aşkın kaynak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, petrol, doğal gaz ve maden gelirlerinden Aile ve Gençlik Fonu'na bugüne kadar 21,9 milyar lirayı aşkın kaynak aktarıldığını açıkladı. Bayraktar, sağlanan destekle 185 binden fazla gencin yuva kurmasına katkı sunulduğunu belirtti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli ve millî enerji kaynaklarından elde edilen gelirlerin gençlerin geleceği için kullanıldığını belirterek, Aile ve Gençlik Fonu'na 21,9 milyar lirayı aşkın kaynak aktarıldığını açıkladı.
Bayraktar, petrol, doğal gaz ve madenlerden sağlanan gelirlerle oluşturulan kaynağın 185 binden fazla gencin yuva kurmasına katkı sağladığını ifade etti.
Bakan Bayraktar, yerli ve millî kaynaklardan elde edilen gelirlerin toplumsal refaha katkı sağlamak amacıyla değerlendirildiğini belirtti.
AİLE VE GENÇLİK FONU'NA 21,9 MİLYAR LİRAYI AŞKIN KAYNAK
Bayraktar'ın verdiği bilgiye göre, petrol, doğal gaz ve maden gelirlerinden bugüne kadar Aile ve Gençlik Fonu'na 21,9 milyar lirayı aşkın kaynak aktarıldı.
185 BİNDEN FAZLA GENCE DESTEK
Aktarılan kaynakla gençlerin evlilik süreçlerine destek sağlandığını belirten Bayraktar, 185 binden fazla gencin yuva kurmasına ve hayallerini gerçekleştirmesine katkı sunulduğunu ifade etti.
Böylece petrol, doğal gaz ve madenlerden elde edilen gelirlerin Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla gençlere yönelik desteklerde kullanıldığı belirtildi.
"ENERJİDE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE"
Bakan Bayraktar, enerjide tam bağımsız Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
Yerli ve millî enerji kaynaklarından elde edilen zenginlikleri gençlerin refahı için kullanmaya devam edeceklerini belirten Bayraktar, enerji alanındaki çalışmaların bu hedef doğrultusunda devam edeceğini söyledi.
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