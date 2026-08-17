Bakan Bayraktar duyurdu: Petrol, doğal gaz ve maden gelirlerinden gençlere 21,9 milyar lirayı aşkın kaynak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli ve millî enerji kaynaklarından elde edilen gelirlerin gençlerin geleceği için kullanıldığını belirterek, Aile ve Gençlik Fonu'na 21,9 milyar lirayı aşkın kaynak aktarıldığını açıkladı. Bayraktar, petrol, doğal gaz ve madenlerden sağlanan gelirlerle oluşturulan kaynağın 185 binden fazla gencin yuva kurmasına katkı sağladığını ifade etti.

Enerji gelirlerinden 21,9 milyar lira Aile ve Gençlik Fonu'na aktarıldı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) Bakan Bayraktar, yerli ve millî kaynaklardan elde edilen gelirlerin toplumsal refaha katkı sağlamak amacıyla değerlendirildiğini belirtti.

185 binden fazla gence Aile ve Gençlik Fonu desteği sağlandı. AİLE VE GENÇLİK FONU'NA 21,9 MİLYAR LİRAYI AŞKIN KAYNAK Bayraktar'ın verdiği bilgiye göre, petrol, doğal gaz ve maden gelirlerinden bugüne kadar Aile ve Gençlik Fonu'na 21,9 milyar lirayı aşkın kaynak aktarıldı.