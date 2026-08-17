Bir günde 290 bin 287 yolcu! İstanbul Havalimanı’nda rekor üstüne rekor

İstanbul Havalimanı, yoğun hava trafiğinin yaşandığı 16 Ağustos'ta tarihi bir başarıya imza attı. 290 bin 287 yolcunun ağırlandığı ve bin 739 uçuşun gerçekleştirildiği havalimanı, günlük yolcu ve uçuş sayısında Türkiye ve Avrupa rekorunu kırdı. Böylece İstanbul Havalimanı, uluslararası havacılıktaki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koydu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 16 Ağustos 2026 tarihinde bin 739 uçuş ve 290 bin 287 yolcu ile Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaştığını bildirdi.

16 Ağustos’ta 290 bin 287 yolcu ve bin 739 uçuş gerçekleşti

BAKAN URALOĞLU DUYURDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın uçuş ve yolcu sayısında yeni bir rekora imza attığını açıkladı ve şu sözleri kaydetti: