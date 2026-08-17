Bir günde 290 bin 287 yolcu! İstanbul Havalimanı’nda rekor üstüne rekor
İstanbul Havalimanı, 16 Ağustos 2026’da 290 bin 287 yolcu ve bin 739 uçuşla hem Türkiye’de hem Avrupa’da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu ve uçuş sayısına ulaşarak tarihi bir rekora imza attı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, rekorun havalimanının küresel aktarma merkezi konumunu daha da güçlendirdiğini belirtti.
İstanbul Havalimanı, yoğun hava trafiğinin yaşandığı 16 Ağustos'ta tarihi bir başarıya imza attı. 290 bin 287 yolcunun ağırlandığı ve bin 739 uçuşun gerçekleştirildiği havalimanı, günlük yolcu ve uçuş sayısında Türkiye ve Avrupa rekorunu kırdı. Böylece İstanbul Havalimanı, uluslararası havacılıktaki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koydu.
REKOR ÜSTÜNE REKOR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 16 Ağustos 2026 tarihinde bin 739 uçuş ve 290 bin 287 yolcu ile Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaştığını bildirdi.
BAKAN URALOĞLU DUYURDU
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın uçuş ve yolcu sayısında yeni bir rekora imza attığını açıkladı ve şu sözleri kaydetti:
"İstanbul Havalimanı, 16 Ağustos'ta bin 739 uçuş ve 290 bin 287 yolcu ile Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaştı. Böylece İstanbul Havalimanımız hem uçuş hem de yolcu sayısında yeni bir rekora imza attı."
KÜRESEL AKTARMA MERKEZİ KONUMUNU GÜÇLENDİRİYOR
İstanbul Havalimanı'nın uluslararası havacılıktaki stratejik önemini her geçen gün artırdığını vurgulayan Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:
"İstanbul Havalimanımız sahip olduğu kapasite, güçlü altyapısı ve sunduğu hizmet kalitesiyle dünyanın önde gelen havalimanları arasında yer alıyor. Kırılan bu yeni rekorlar, havalimanımızın küresel aktarma merkezi konumunu daha da güçlendirdiğini bir kez daha ortaya koydu."
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