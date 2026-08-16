Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'da meydana gelen depremlerin neden olduğu can kayıpları ve maddi hasardan dolayı derin üzüntü duyulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Endonezya'nın Kuzey Sumatra ve Flores bölgelerinde meydana gelen depremlerin neden olduğu can kayıpları ve maddi hasardan dolayı derin üzüntü duyuyoruz." ifadesine yer verildi.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Endonezya halkına taziye sunulan açıklamada, yaralılara acil şifa dilendi.

Endonezya'da 7,7 büyüklüğünde deprem (Fotoğraflar Takvim AA'dan alınmıştır.)

ENDONEZYA'DAKİ DEPREMLER

Endonezya'nın Flores bölgesinin 68 kilometre kuzeybatısında dün 7,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. .

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