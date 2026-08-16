Dışişleri Bakanlığından Endonezya'daki depremler için taziye mesajı: Can kayıpları nedeniyle derin üzüntü duyuyoruz
Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'nın Kuzey Sumatra ve Flores bölgelerinde meydana gelen depremlerde yaşanan can kayıpları ve maddi hasar nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Bakanlık, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Endonezya halkına başsağlığı dilerken yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.
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Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'da meydana gelen depremlerin neden olduğu can kayıpları ve maddi hasardan dolayı derin üzüntü duyulduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Endonezya'nın Kuzey Sumatra ve Flores bölgelerinde meydana gelen depremlerin neden olduğu can kayıpları ve maddi hasardan dolayı derin üzüntü duyuyoruz." ifadesine yer verildi.
Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Endonezya halkına taziye sunulan açıklamada, yaralılara acil şifa dilendi.
ENDONEZYA'DAKİ DEPREMLER
Endonezya'nın Flores bölgesinin 68 kilometre kuzeybatısında dün 7,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. .
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