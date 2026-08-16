AK Parti'de ikinci 25 yılın yol haritası: Hüseyin Yayman'dan yeni anayasa, Terörsüz Türkiye ve dijitalleşme mesajı

Yayman, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "ŞİMDİ İKİNCİ 25 YIL İÇİN YENİ BİR SÖZLEŞME, YENİ BİR HAYAL, YENİ BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ ÖNERME ZAMANINDAYIZ" AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümünün geçmişe bakarak başarıların muhasebesini yapmanın yanı sıra geleceğe ilişkin yeni hedeflerin ortaya konulduğu bir dönüm noktası olduğunu belirten Yayman, AK Parti'nin geçmişe değil ileriye baktığını ve gelecek 25 yıla odaklandığını söyledi. Yayman, "Şimdi 'evet, yaptık' demeden yeni bir sayfa açıyoruz. Zamanın ruhunu kavrayarak yeni bir siyaset ajandası öneriyoruz. İkinci 25 yılın başarı öyküsünü yazmak, hayallerini gerçekleştirmek için yeniden bismillah deyip çalışmaya başladık." ifadelerini kullandı. Yayman, AK Parti'nin ikinci 25 yıl için yeni bir vizyon ortaya koyduğunu belirterek, "Artık ikinci 25 yıl için yeni bir sözleşme, yeni bir hayal, yeni bir başarı öyküsü önerme zamanındayız. AK Partimiz 2053 hedefleri için bugünden itibaren çalışmaya başlamıştır." dedi. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ikinci 25 yılın yeni bir başarı hikâyesi olarak inşa edileceğini ifade eden Yayman, Türkiye'nin geleceği için yapay zekâ, savunma sanayii, dijital dönüşüm, sanayi bölgeleri, demokrasi normlarının yükseltilmesi, toplumun refahı ve aile kurumunun korunması gibi alanlarda daha fazla çalışılması gerektiğini kaydetti. Türkiye'nin küresel bir güç haline gelmesi için iktidarı ve muhalefetiyle 86 milyonun ülkenin geleceğine katkı sunması gerektiğini belirten Yayman, ikinci 25 yılın hedeflerinin milletle beraber gerçekleştirileceğini vurguladı. "MİLLETİMİZİN EN BÜYÜK HAYALİ YENİ ANAYASANIN GERÇEKLEŞMESİDİR" AK Parti'nin ikinci 25 yılda gerçekleştirmeyi hedeflediği en önemli çalışmalardan birinin yeni anayasa olduğunu belirten Yayman, Türkiye'nin sivil, demokratik ve çağdaş bir anayasaya ihtiyacı bulunduğunu ifade etti. Mevcut anayasanın darbe döneminin ürünü olduğunu belirten Yayman, "Yeni dönemde, ikinci 25 yılda en büyük vaatlerimizden bir tanesi de yeni bir anayasa yapmaktır. Sivil, demokratik, çağdaş bir anayasa yapmak. Çünkü Türkiye'deki mevcut anayasa bir darbe anayasasıdır. Askerler döneminde, darbe döneminde yapılmış bir anayasadır. Bu anayasa artık Türkiye'ye dar gelmektedir. Toplumumuz ve milletimiz yeni bir anayasa talep etmektedir." dedi.

Türkiye'nin küresel bir güç haline gelmesi ve 21'inci yüzyılın Türkiye'nin asrı olması için buna uygun bir anayasal zeminin oluşturulması gerektiğini belirten Yayman, "Türkiye eğer küresel bir güç haline gelecekse, eğer 21. asır Türkiye'nin asrı olacaksa buna uygun bir yazılım da buna uygun bir anayasa da olması gerekiyor." ifadelerini kullandı. Yeni anayasa çalışmalarının parlamentoda devam edeceğini belirten Yayman, "Çünkü biz hep şuna inanıyoruz, milletimizin en büyük hayali, en büyük isteği bu yeni anayasanın gerçekleşmesidir." dedi. "AK PARTİ'NİN RAKİBİ AK PARTİ'DİR" AK Parti'nin hizmet ve eser siyasetine odaklandığını belirten Yayman, muhalefetin ise farklı bir gündem içerisinde olduğunu ifade etti. Türkiye'de güçlü bir muhalefet olmasını istediklerini belirten Yayman, "AK Parti 2053'ün planını yaparken muhalefet partileri ise bir 'koltuk kapmaca' oyunu oynamaktadır. Mahkeme koridorlarında mazbata nöbeti tutmaktadır. Kendi içinde bir iktidar oyunu oynamaktadır. Muhalefet mahkeme koridorlarında bir başkanlık yarışı içerisine girmiştir. Dolayısıyla AK Parti'nin rakibi AK Parti'dir. Biz isteriz ki Türkiye'de güçlü bir muhalefet olsun, bizi eleştirsin ve bizim hatalarımız varsa bunu düzeltelim." dedi. Türkiye'de yerli ve milli bir muhalefet açığının bulunduğunu savunan Yayman, bu durumun artık ülkenin geleceği açısından bir milli güvenlik meselesi haline geldiğini söyledi. "TERÖRSÜZ TÜRKİYE BİR DEVLET VE MİLLET POLİTİKASIDIR" Terörsüz Türkiye süreci ve TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'a ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yayman, AK Parti'nin 25 yıllık süreç boyunca Türkiye'nin kronik sorunlarının çözümü için önemli adımlar attığını hatırlattı.



Bugün gelinen noktada terörün sona erdirilmesi, silahların teslim edilmesi ve örgütün kendisini feshetmesinin hedeflendiğini belirten Yayman, TBMM'de yasanın büyük bir destekle kabul edilmesinin siyasette yeni bir dönemin göstergesi olduğunu ifade etti.



Yayman açıklamasında "467 milletvekilimizin bu yasayı kabul etmesi siyasette yeni bir dönemin başladığının ve yeni bir sürecin kapısında olduğumuzun da ispatıdır. 467 rakamının politik çıkarsamasını yaptığımızda yeni kapı ruhunun ve Türkiye ittifakının kurulduğunu" belirtti.





Terörsüz Türkiye meselesinin bir devlet ve millet politikası olduğunun altını çizen Yayman, süreçte Başkan Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'ya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'a teşekkür etti.



Yayman, terörün sona ermesiyle Türkiye'nin önündeki bütün meseleleri daha rahat konuşabileceğini belirterek, "Hep söylüyoruz. Tarihin doğru tarafındayız, tarihin doğru tarafında durmaya devam edeceğiz. Silahların teslim edilmesiyle beraber bu noktada çok daha ileri adımlar atabileceğiz. Her meselemizi daha rahat konuşabileceğiz. Çünkü şiddetin son bulması gerekiyor. Şiddet son bulduğunda Türkiye'nin konuşamayacağı, yapamayacağı hiçbir iş yoktur." ifadelerini kullandı.



Sürecin şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetleri gözetilerek yürütüleceğini vurgulayan Yayman, "İnşallah milletimizden aldığımız güçle, destekle bu konuda şehit ailelerimizi, gazilerimizi rencide etmeden bir yol haritası üstünde devam edeceğiz. Ben inanıyorum ki yaz döneminde bu süreç daha hızlanacaktır. Ve topluma umut veren gelişmeler daha fazla yaşanacaktır." dedi.





İKİNCİ 25 YILDA DİJİTALLEŞME YENİ DÖNEMİN ÖNEMLİ BAŞLIKLARINDAN BİRİ OLACAK



Dijitalleşmenin toplumsal değişimin en önemli parametrelerinden biri haline geldiğini belirten Yayman, yalnızca ekonomi, siyaset, sanat ve kültürün değil, hayatın bütün alanlarının dijitalleştiğini ifade etti.



Yayman, dijital mecraların gelişmesine karşı olmadıklarını, yasaklamaların çözüm olmadığını ancak geleneksel medyanın yok sayılmasını ve özellikle reklam alanında çifte standart uygulanmasını eleştirdiklerini dile getirdi.



Sosyal medyada nefret suçları, kadına ve çocuğa yönelik şiddet gibi içeriklerin yayılmasına da tepki gösteren Yayman, dijital alanların özgürlük kavramı üzerinden sınırsız biçimde değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.



Sosyal medyanın yasaklanmasının çözüm olmadığını ancak tamamen başıboş bırakılmasının da doğru olmadığını vurgulayan Yayman, "Biz sosyal medyayı yasaklamanın bir çözüm olmadığını düşünüyoruz. Yasaklamalar bir çözüm değil. Ama 'bırakınız geçsinler' anlayışı da bir çözüm değil. Bizim burada mutlaka aileyi korumamız lazım, bireyi korumamız lazım, çocuğu korumamız lazım, kadını korumamız lazım ve toplumu korumamız lazım. Kamu düzenini korumamız lazım." dedi.



Dijital Mecralar Komisyonu Başkanlığı görevini yaptığını hatırlatan Yayman, özgürlük ile toplumsal sorumluluk arasında denge kurulması gerektiğini belirterek, "Biz hep şunu savunduk; tamam, özgürlükçüyüz ama bizim özgürlüklerimiz kadına şiddet olana kadardır. Aile kurumuna zarar verene kadardır. Bu noktalarda mutlaka yeni sözler söylemek gerekiyor. Çünkü toplumsal değişim çok hızlı bir biçimde ilerliyor. Biz de inşallah bunu yeni dönemde hep beraber takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Dijitalleşmenin siyaseti de dönüştürdüğünü belirten Yayman, AK Parti'nin dijitalleşmeye en fazla uyum sağlamaya çalışan siyasi hareketlerin başında geldiğini söyledi.