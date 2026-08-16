Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesinin bahçesinde yangın: Ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü
Bakırköy'de, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesinin bahçesindeki atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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Yeşilköy Caddesi'ndeki hastanenin bahçesinde yer alan plastik atıkların bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bahçesinde yangın!
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Atıkların yanında bulunan otluk alana da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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