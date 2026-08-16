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Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesinin bahçesinde yangın: Ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

Bakırköy'de, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesinin bahçesindeki atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesinin bahçesinde yangın: Ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

Yeşilköy Caddesi'ndeki hastanenin bahçesinde yer alan plastik atıkların bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Video Oynatma İkonu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bahçesinde yangın!

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. (Fotoğraflar: DHA)İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. (Fotoğraflar: DHA)

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesinin bahçesinde yangın: Ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü-3

Atıkların yanında bulunan otluk alana da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesinin bahçesinde yangın: Ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü-5 Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesinin bahçesinde yangın: Ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü-6 Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesinin bahçesinde yangın: Ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü-7
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