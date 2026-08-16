İstanbul'da depreme karşı büyük dönüşüm! Bakan Kurum verileri açıkladı: Konut sayısı tam 1 milyona ulaştı

Tokatköy'de yeni evine taşınan Ali Dinç mahallenin eski halini anlatarak, "66 doğumluyum. 6 aylıkken gelmişim buraya. Yıkılmadan önceki binamızın sokağına bir itfaiye giremezdi. Yani araç geçse, bir belediye otobüsü, ağır tonajlı bir araç geçse sarsıntı hissederdim. Tamamıyla deprem korkusundan dolayı çok istedim başvurmayı" diye konuştu. Dinç, evinin şu anki halini anlatırken ise "Eski görüntüden hiçbir eser kalmadı burada. Kayalara kadar kazıklar çakıldı, fore kazıklar. Bundan dolayı çok rahatım huzurluyum. Bana göre lüks bir daire burası, böyle bir daireye geçme şansımız çok zordu" ifadelerini kullandı.

"HERKES GİDER DEVLET KALIR"

Çalışmalardan memnuniyetini dile getiren Kazım Sönmez de "Kimi çok katlı, kimi tek katlı, depreme uygunsuz, her türlü sıkıntılı evler vardı burada. Şimdi ise gözümle gördüm sağlam binalar yapıldı. Özellikle saydım, bir binanın temeline 75 kazık çakıldı. Hakikaten, sağlam olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

Sönmez kentsel dönüşümünde devlete güvenin önemini vurgulayıp vatandaşlara çağrı yaptı: Herkes, devletine güvensin devlet adamı yarı yolda bırakmıyor, bırakmaz da. Bugüne kadar TOKİ'de de gördük, Emlak Konut'ta da gördük. Devlet muhakkak insanların sağlığını, evini güvence altına alıyor. Herkes gider devlet kalır. Ben devlete güvenip evlerini vermelerini tavsiye ederim. Eğer güvenmeyen varsa gelsin görsün burayı. Büyük bir değer var burada.