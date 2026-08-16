İstanbul'da depreme karşı büyük dönüşüm! Bakan Kurum verileri açıkladı: Konut sayısı tam 1 milyona ulaştı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da dönüşümü tamamlanan bağımsız bölüm sayısının 1 milyona ulaştığını duyurdu. Beykoz’da kentsel dönüşümle yeni yuvalarına kavuşan vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kurum, ev sahibi Kazım Sönmez’in “Devletten daha güvenceli kim olabilir?” sözlerini alıntılayarak, “İstanbul’umuzda dönüştürdüğümüz konut sayısı tam 1.000.000’a ulaştı. Şehrimizi afetlere hazırlamak için dönüşüme süratle devam edeceğiz. İşte Beykoz, Tokatköy” mesajını verdi.
Türkiye'de 6306 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği 2012'den bu yana yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarını, 16 Ekim 2023'te kurulan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordine ediyor.
Bugüne kadar 81 ilde 2 milyon 761 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. 2 milyon 378 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. 83 bin bağımsız bölümün dönüşümü ise devam ediyor.Bakan Kurum duyurdu: İstanbul'da dönüştürülen konut sayısı 1 milyona ulaştı
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Başkanlık iki kentsel dönüşüm projesinden birini deprem tehdidiyle karşı karşıya olan İstanbul'da hayata geçiriyor. İstanbul'da 2012 yılından bu yana 1 milyon 298 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. 1 milyon 7 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. Kentte 291 bin bağımsız bölümün dönüşümü ise devam ediyor.
BAKAN KURUM: ŞEHRİMİZİ AFETLERE HAZIRLAMAK İÇİN DÖNÜŞÜME SÜRATLE DEVAM EDECEĞİZ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, örnek kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Beykoz ilçesindeki Tokatköy Mahallesi dönüşüme ilişkin görüntüler paylaşarak İstanbul'da 1 milyondan fazla bağımsız bölümün dönüşümünün tamamlandığını açıkladı. Ev sahibi Kazım Sönmez'in "Devletten daha güvenceli kim olabilir?" sözlerini alıntılayan Bakan Kurum, paylaşımında, "İstanbul'umuzda dönüştürdüğümüz konut sayısı tam 1.000.000'a ulaştı. Şehrimizi afetlere hazırlamak için dönüşüme süratle devam edeceğiz. İşte Beykoz, Tokatköy" İfadelerini kullandı.
EV SAHİBİ DİNÇ: KAYALARA KADAR KAZIKLAR ÇAKILDI
Emlak Konut GYO iş birliği ile Tokatköy'de 2 etaplık proje kapsamında 776'sı konut, 47'si iş yeri toplam 823 bağımsız bölüm inşa ediliyor. İlk etabı tamamlanan proje kapsamında 227 konut ve 35 iş yeri inşa edilerek hak sahiplerine teslim edildi.
Tokatköy'de yeni evine taşınan Ali Dinç mahallenin eski halini anlatarak, "66 doğumluyum. 6 aylıkken gelmişim buraya. Yıkılmadan önceki binamızın sokağına bir itfaiye giremezdi. Yani araç geçse, bir belediye otobüsü, ağır tonajlı bir araç geçse sarsıntı hissederdim. Tamamıyla deprem korkusundan dolayı çok istedim başvurmayı" diye konuştu. Dinç, evinin şu anki halini anlatırken ise "Eski görüntüden hiçbir eser kalmadı burada. Kayalara kadar kazıklar çakıldı, fore kazıklar. Bundan dolayı çok rahatım huzurluyum. Bana göre lüks bir daire burası, böyle bir daireye geçme şansımız çok zordu" ifadelerini kullandı.
"HERKES GİDER DEVLET KALIR"
Çalışmalardan memnuniyetini dile getiren Kazım Sönmez de "Kimi çok katlı, kimi tek katlı, depreme uygunsuz, her türlü sıkıntılı evler vardı burada. Şimdi ise gözümle gördüm sağlam binalar yapıldı. Özellikle saydım, bir binanın temeline 75 kazık çakıldı. Hakikaten, sağlam olduğuna inanıyorum" diye konuştu.
Sönmez kentsel dönüşümünde devlete güvenin önemini vurgulayıp vatandaşlara çağrı yaptı: Herkes, devletine güvensin devlet adamı yarı yolda bırakmıyor, bırakmaz da. Bugüne kadar TOKİ'de de gördük, Emlak Konut'ta da gördük. Devlet muhakkak insanların sağlığını, evini güvence altına alıyor. Herkes gider devlet kalır. Ben devlete güvenip evlerini vermelerini tavsiye ederim. Eğer güvenmeyen varsa gelsin görsün burayı. Büyük bir değer var burada.
"BEKLENTİMİZİN ÇOK ÜZERİNDE BİR KALİTE İLE KARŞILAŞTIK"
Vatandaşlardan Ömer Kuru ise "Hakikaten beklentimizin çok üzerinde bir kalite ile karşılaştık. Allah devletimize zeval vermesin. Hepsinden alnının akıyla çıktı. Her noktası kullanılabilir şekilde, ne gerekiyorsa yapılmış. Lüzumsuz hiçbir alan yok. Her noktası güzel tasarlanmış, düşünülmüş çok güzel bir mimari" dedi.
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