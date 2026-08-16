Bakan Göktaş'tan dikkat çeken nüfus verisi açıklaması: Hanelerin yüzde 57'sinde 18 yaş altı çocuk bulunmuyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'de hanelerin yüzde 57'sinde 18 yaş altı çocuk bulunmadığını açıkladı.

Göktaş, bu tablonun nüfus yapısına ilişkin politikaların önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, Aile ve Nüfus On Yılı vizyonu doğrultusunda çok yönlü nüfus politikaları geliştirdiklerini söyledi.

Bakan Göktaş, ailelerin desteklenmesi ve nüfus yapısının korunması için reform niteliğinde yeni destek mekanizmaları üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Bakan Göktaş'tan dikkat çeken veri: Hanelerin yüzde 57'sinde çocuk yok