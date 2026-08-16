Bakan Göktaş'tan dikkat çeken nüfus verisi açıklaması: Hanelerin yüzde 57'sinde 18 yaş altı çocuk bulunmuyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'de hanelerin yüzde 57'sinde 18 yaş altı çocuk bulunmadığını belirterek nüfus yapısına ilişkin politikaların önemine dikkat çekti. Göktaş, Aile ve Nüfus On Yılı vizyonu kapsamında çok yönlü nüfus politikaları ve reform niteliğinde destek mekanizmaları geliştirdiklerini söyledi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'de hanelerin yüzde 57'sinde 18 yaş altı çocuk bulunmadığını açıkladı.
Göktaş, bu tablonun nüfus yapısına ilişkin politikaların önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, Aile ve Nüfus On Yılı vizyonu doğrultusunda çok yönlü nüfus politikaları geliştirdiklerini söyledi.
Bakan Göktaş, ailelerin desteklenmesi ve nüfus yapısının korunması için reform niteliğinde yeni destek mekanizmaları üzerinde çalıştıklarını ifade etti.Bakan Göktaş'tan dikkat çeken veri: Hanelerin yüzde 57'sinde çocuk yok
"HANELERİMİZİN YÜZDE 57'SİNDE ÇOCUK BULUNMUYOR"
Göktaş, NSosyal hesabından aile ve nüfus politikalarına ilişkin videolu bir mesaj yayımladı.
Paylaşımında çocuk seslerinin çoğalmasının ve aile hikayelerinin nesilden nesle büyümesinin en büyük arzuları olduğunu vurgulayan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün hanelerimizin yüzde 57'sinde çocuk bulunmaması, nüfus yapımıza ilişkin politikalarımızın önemini bir kez daha ortaya koyuyor."
Bakan Göktaş, milletin güçlü yarınları için dinamik nüfus yapısının ve aile kurumunun korunmasını hayati bir unsur olarak gördüklerini belirtti.
"REFORM NİTELİĞİNDE DESTEK MEKANİZMALARI GELİŞTİRİYORUZ"
Göktaş, Aile ve Nüfus On Yılı vizyonuna ilişkin olarak, "Çok yönlü nüfus politikaları üretiyor, aile hikayelerimizi büyütmek için reform niteliğinde destek mekanizmaları geliştiriyoruz" dedi.
Bakan Göktaş, güçlü aile yapısıyla daha büyük sofralarda buluşmayı hedeflediklerini ifade ederek çalışmaların süreceğini belirtti.
"AİLE BİZİM EN GÜVENLİ LİMANIMIZ"
Video mesajında Şef Mehmet Yalçınkaya'nın bir televizyon programında doğum oranlarındaki düşüşe ilişkin ifadelerine de yer veren Göktaş, oluşturduğu farkındalık nedeniyle Yalçınkaya'ya teşekkür etti.
Televizyon programlarında, dizilerde ve diğer mecralarda nüfus ile aile konularının daha fazla gündeme gelmesi gerektiğini belirten Göktaş, hanelerin yüzde 57'sinde 18 yaş altında çocuk bulunmadığını yineledi.
Göktaş, "Aile bizim en güvenli limanımız, en değerli sığınağımız" ifadelerini kullandı.
"BİR ÇOCUĞUN EKSİKLİĞİ SADECE BİR ODANIN SESSİZLİĞİ DEĞİLDİR"
Göktaş, geniş aile yapısının toplum açısından taşıdığı öneme de dikkat çekti.
Bakan Göktaş, "Bir çocuğun eksikliği sadece bir odanın sessizliği değildir. Bir kardeşin oyun arkadaşını, bir teyzenin yeğenini, bir dayının sevincini, bir halanın muhabbetini, bir amcanın da hatıralarını eksiltir" dedi.
Çocuk seslerinin çoğaldığı evlerin toplumun neşesi olduğunu söyleyen Göktaş, Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında nüfus ve aile politikalarının sürdürüleceğini belirtti.
Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı sevk yazısı
İstanbul'da depreme karşı büyük dönüşüm