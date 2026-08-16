İstanbul'da bugün düzenlenecek 2026 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Uygulama saat 04.45'te başladı ve programın bitimine kadar devam edecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince alınan tedbirler Beykoz, Üsküdar, Sarıyer ve Beşiktaş'taki bazı yolların yanı sıra TEM Otoyolu ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantılarını da kapsıyor. Sürücülerin kapatılan yollar yerine açıklanan alternatif güzergahları kullanabilecekleri belirtildi.

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.) BEYKOZ VE ÜSKÜDAR'DA BU YOLLAR KAPALI Beykoz ve Üsküdar'da Atatürk Caddesi'nin sahil istikametine çıkan tüm yollar ile Cuma Yolu Caddesi ve Körfez Caddesi trafiğe kapatıldı. Bu bölgelerde Küçüksu ve Göksu caddeleri ile Mehmet Ali Birand ve Atatürk caddelerinin Kavacık istikameti alternatif güzergah olarak kullanılabilecek. TEM VE FSM BAĞLANTILARINDA TRAFİK DÜZENLEMESİ TEM Otoyolu güney istikametinde Maslak-Sarıyer yan yol ayrımlarından Ankara istikametine transit yol ile TEM Otoyolu güney Maslak yan yoldan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikameti araç trafiğine kapatıldı. Levent ve Etiler-Baltalimanı istikametinden TEM güneye katılım, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikameti ve TEM güneyden Anadolu istikameti ayrımlarında da trafik akışı durduruldu. Yeni Riva Yolu ve Kavacık'tan Atatürk Caddesi'ne giden trafik akışı da kapatılan güzergahlar arasında yer aldı.