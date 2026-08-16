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İstanbul'da bugün hangi yollar trafiğe kapalı? Triatlon nedeniyle alternatif güzergahlar belli oldu

İstanbul'da 2026 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatıldı. Saat 04.45'te başlayan uygulama programın bitimine kadar sürecek. Beykoz, Üsküdar, Sarıyer ve Beşiktaş'taki kapatmalar nedeniyle sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

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İstanbul'da bugün hangi yollar trafiğe kapalı? Triatlon nedeniyle alternatif güzergahlar belli oldu

İstanbul'da bugün düzenlenecek 2026 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Uygulama saat 04.45'te başladı ve programın bitimine kadar devam edecek.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince alınan tedbirler Beykoz, Üsküdar, Sarıyer ve Beşiktaş'taki bazı yolların yanı sıra TEM Otoyolu ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantılarını da kapsıyor.

Sürücülerin kapatılan yollar yerine açıklanan alternatif güzergahları kullanabilecekleri belirtildi.

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)

BEYKOZ VE ÜSKÜDAR'DA BU YOLLAR KAPALI

Beykoz ve Üsküdar'da Atatürk Caddesi'nin sahil istikametine çıkan tüm yollar ile Cuma Yolu Caddesi ve Körfez Caddesi trafiğe kapatıldı.

Bu bölgelerde Küçüksu ve Göksu caddeleri ile Mehmet Ali Birand ve Atatürk caddelerinin Kavacık istikameti alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

İstanbul'da bugün hangi yollar trafiğe kapalı? Triatlon nedeniyle alternatif güzergahlar belli oldu-2

TEM VE FSM BAĞLANTILARINDA TRAFİK DÜZENLEMESİ

TEM Otoyolu güney istikametinde Maslak-Sarıyer yan yol ayrımlarından Ankara istikametine transit yol ile TEM Otoyolu güney Maslak yan yoldan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikameti araç trafiğine kapatıldı.

Levent ve Etiler-Baltalimanı istikametinden TEM güneye katılım, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikameti ve TEM güneyden Anadolu istikameti ayrımlarında da trafik akışı durduruldu.

Yeni Riva Yolu ve Kavacık'tan Atatürk Caddesi'ne giden trafik akışı da kapatılan güzergahlar arasında yer aldı.

İstanbul'da bugün hangi yollar trafiğe kapalı? Triatlon nedeniyle alternatif güzergahlar belli oldu-3

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR AÇIKLANDI

Sürücüler alternatif olarak Büyükdere Caddesi ve Kuzey Marmara Otoyolu istikametini kullanabilecek.

D-100 güney 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Avrasya Tüneli Ankara istikameti de alternatifler arasında bulunuyor. Yeni Riva Yolu ve Kavacık'tan köprü üzerinden TEM güney Ankara istikameti de kullanılabilecek.

İstanbul'da bugün hangi yollar trafiğe kapalı? Triatlon nedeniyle alternatif güzergahlar belli oldu-4

SARIYER VE BEŞİKTAŞ'TA KAPATILAN YOLLAR

Sarıyer ve Beşiktaş'ta Büyükdere Caddesi'nin Sarıyer ve Zincirlikuyu-Levent istikametleri ile Çilekli Tesisleri'nden TEM güneye giden trafik akışı kapalı olacak.

Bu bölgelerde sürücüler alternatif güzergah olarak Büyükdere ve Uğur Mumcu caddelerine yönlendirilecek.

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İstanbul'da bugün hangi yollar trafiğe kapalı? Triatlon nedeniyle alternatif güzergahlar belli oldu-6 İstanbul'da bugün hangi yollar trafiğe kapalı? Triatlon nedeniyle alternatif güzergahlar belli oldu-7 İstanbul'da bugün hangi yollar trafiğe kapalı? Triatlon nedeniyle alternatif güzergahlar belli oldu-8
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