NATO semalarında Türk gücü! MSB duyurdu: Bir ilk başarıldı
Türk Hava Kuvvetleri, NATO'nun Romanya hava sahasında düzenlediği Entegre Hava ve Füze Savunması faaliyetine F-16, E-7T ve KC-135R uçaklarıyla katıldı. Faaliyet kapsamında ilk kez düşük süratli önleme eğitimi başarıyla gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının NATO'nun entegre hava ve füze savunmasına katkı sağlamaya devam ettiğini duyurdu.
13 Ağustos 2026'da Romanya hava sahasında gerçekleştirilen NATO Entegre Hava ve Füze Savunması (IAMD) faaliyetine Türk Hava Kuvvetleri unsurları katıldı.
3 Farklı Üsten Stratejik Katılım
NATO görevi kapsamında Türkiye'deki 3 farklı üsten havalanan unsurlar tatbikatta aktif rol oynadı:
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6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı (Bandırma): 2 adet F-16 savaş uçağı
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3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı (Konya): 1 adet E-7T Havadan Erken İhbar ve Kontrol uçağı
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10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı (Adana): 1 adet KC-135R tanker uçağı
NATO UNSURLARIYLA ORTAK EĞİTİM
NATO unsurlarıyla müşterek gerçekleştirilen faaliyet kapsamında Türk Hava Kuvvetleri tarafından ilk kez düşük süratli önleme eğitimi icra edildi. Eğitimin başarıyla tamamlandığı bildirildi.
MSB, gerçekleştirilen faaliyete ilişkin yaptığı açıklamada Türk Hava Kuvvetlerinin NATO'nun hava ve füze savunma kapasitesine yönelik katkısının sürdüğünü vurguladı.
Bakanlık, paylaşımında Türk Hava Kuvvetlerinin güçlü hava gücüyle gökyüzünde daima hazır olduğunu belirterek, "Barış ve güvenlik için her zaman görevdeyiz" mesajını verdi.