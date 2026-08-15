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Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında küçük çocuğun formasının çıkarılmasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Gençlerbirliği-Fenerbahçe karşılaşmasında küçük yaştaki bir Fenerbahçe taraftarının üzerindeki formanın çıkarıldığı görüntüler gündem oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında küçük çocuğun formasının çıkarılmasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Eryaman Stadyumu'nda oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında tribünlerde tepki çeken bir olay yaşandı. Karşılaşmayı Gençlerbirliği tribününden takip eden küçük yaştaki Fenerbahçeli taraftarın üzerindeki formanın çıkarıldığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada yayıldı.

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında küçük çocuğun formasının çıkarılmasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı-2

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Görüntülerin gündem olmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Başsavcılığın açıklamasında, küçük çocuğun üzerinden formasının çıkartılması şeklinde meydana gelen olayla ilgili 6222 sayılı Kanun ve 5237 sayılı Kanun'un 109/3-f maddeleri uyarınca soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında küçük çocuğun formasının çıkarılmasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı-3

Şüphelinin gözaltına alınması için ilgili kolluk birimine talimat verildi.

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Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında küçük çocuğun formasının çıkarılmasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı-5 Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında küçük çocuğun formasının çıkarılmasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı-6 Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında küçük çocuğun formasının çıkarılmasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı-7
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