Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Eryaman Stadyumu'nda oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında tribünlerde tepki çeken bir olay yaşandı. Karşılaşmayı Gençlerbirliği tribününden takip eden küçük yaştaki Fenerbahçeli taraftarın üzerindeki formanın çıkarıldığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada yayıldı.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ: GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Görüntülerin gündem olmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Başsavcılığın açıklamasında, küçük çocuğun üzerinden formasının çıkartılması şeklinde meydana gelen olayla ilgili 6222 sayılı Kanun ve 5237 sayılı Kanun'un 109/3-f maddeleri uyarınca soruşturma başlatıldığı belirtildi.