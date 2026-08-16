AK Parti 25'inci kuruluş yıl dönümünde yeni vizyon belgesini açıkladı: Türkiye'nin gelecek 25 yılına yön verecek 10 ana hedef

Belgenin hukuk başlığında temel hakların eksiksiz korunması, güven veren bir hukuk düzeni ve hızlı, bağımsız ve hesap verebilir yargı hedefleniyor. Bu başlığın en önemli hedeflerinden biri ise milletimizin tamamını kucaklayan özgürlükçü ve kapsayıcı anayasa.

Üçüncü başlıkta yapay zekâ, dijital dönüşüm, siber güvenlik ve teknolojik bağımsızlık öne çıkıyor. AK Parti'nin dijital egemenlik anlayışı, teknolojik gelişmenin insan onuruna, hukuka, hakkaniyete ve kamu yararına hizmet etmesi üzerine kuruluyor. Milli teknolojilere vurgu yapılıyor.

İNSAN MERKEZLİ DEVLET ANLAYIŞI



Beşinci başlıkta güçlü devlet kapasitesinin insan merkezli yönetim anlayışıyla birleştirilmesi hedefleniyor. Türkiye genelinde 500 bin sosyal konut ve kiralık sosyal konut inşa edilmesi hedefleniyor. Kentsel dönüşümde ise hedef yalnızca bina yenilemek değil, aile dostu mahallelerden oluşan yeni bir şehircilik anlayışı kurmak.

AİLE YAPISI VİZYONUN MERKEZİNDE



Altıncı başlıkta aile, nüfus ve toplumsal dayanışma vizyonun merkezine yerleştiriliyor. Belgede Türkiye'nin geleceğinin nitelikli nüfusun korunmasına, ailenin güçlendirilmesine ve toplumsal refahın kalıcı hale getirilmesine bağlı olduğu belirtiliyor.