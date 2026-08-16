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AK Parti 25'inci kuruluş yıl dönümünde yeni vizyon belgesini açıkladı: Türkiye'nin gelecek 25 yılına yön verecek 10 ana hedef

AK Parti, 25'inci kuruluş yıl dönümünde Türkiye'nin gelecek çeyrek asrına ilişkin vizyon belgesini açıkladı. Dış politikadan ekonomiye, teknolojiden hukuka, aileden gençlik politikalarına kadar uzanan belgede 10 ana başlık altında yeni dönem hedefleri sıralandı.

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AK Parti 25'inci kuruluş yıl dönümünde yeni vizyon belgesini açıkladı: Türkiye'nin gelecek 25 yılına yön verecek 10 ana hedef

AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümünde kamuoyuyla paylaşılan vizyon belgesi, Türkiye'nin gelecek 25 yılına ilişkin hedef ve öncelikleri ortaya koydu. Belgede küresel sistemde Türkiye'nin konumu, ekonomi, milli teknoloji, hukuk, sosyal konut, aile yapısı, kadın ve gençlik politikaları ile yeşil dönüşüm gibi birçok alanda izlenecek yol haritasına yer verildi.

AK Parti, 25'inci yıl vizyon belgesini kamuoyuyla paylaştı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)AK Parti, 25'inci yıl vizyon belgesini kamuoyuyla paylaştı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

AK PARTİ 25'İNCİ YIL VİZYONUNU AÇIKLADI

AK Parti 25'inci kuruluş yıldönümünde dış politikadan ekonomiye, teknolojiden hukuka, aileden kadın ve gençlik politikalarına, yeşil dönüşümden Türkiye'nin küresel konumuna uzanan kapsamlı bir gelecek perspektifi ortaya koydu.

AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıldönümünde açıkladığı vizyon belgesinde küresel sistemden ekonomiye, teknolojiden hukuka, aileden gençliğe kadar 10 ana başlık yer aldı.

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Vizyon belgesinde Türkiye'nin gelecek 25 yılına ilişkin hedefler yer aldı.Vizyon belgesinde Türkiye'nin gelecek 25 yılına ilişkin hedefler yer aldı.

KÜRESEL AKTÖR HEDEFİ

Vizyon belgesinin ilk başlığında Türkiye'nin bölgesel bir aktör olmanın ötesine geçerek küresel ölçekte güven veren, ortaklıklar geliştiren ve uluslararası düzenin geleceğine katkı sağlayan öncü ülkelerden biri olması hedefleniyor.

YÜKSEK KATMA DEĞERLİ ÜRETİM VURGUSU

İkinci başlık ekonomide istikrar ve güvenin yanı sıra yüksek katma değerli üretime, sanayiye, tarıma ve enerjiye odaklanıyor. Belgede Türkiye'nin üretim altyapısının güçlendirilmesi, Ar-Ge ve üretim kapasitesini geliştirmesi hedefleniyor.

Belgede 10 ana başlık altında yeni dönem hedefleri açıklandı.Belgede 10 ana başlık altında yeni dönem hedefleri açıklandı.

MİLLİ TEKNOLOJİ VE DİJİTAL EGEMENLİK

Üçüncü başlıkta yapay zekâ, dijital dönüşüm, siber güvenlik ve teknolojik bağımsızlık öne çıkıyor. AK Parti'nin dijital egemenlik anlayışı, teknolojik gelişmenin insan onuruna, hukuka, hakkaniyete ve kamu yararına hizmet etmesi üzerine kuruluyor. Milli teknolojilere vurgu yapılıyor.

YENİ ANAYASA VE GÜÇLÜ HUKUK VİZYONU

Belgenin hukuk başlığında temel hakların eksiksiz korunması, güven veren bir hukuk düzeni ve hızlı, bağımsız ve hesap verebilir yargı hedefleniyor. Bu başlığın en önemli hedeflerinden biri ise milletimizin tamamını kucaklayan özgürlükçü ve kapsayıcı anayasa.

AK Parti 25'inci kuruluş yıl dönümünde yeni vizyon belgesini açıkladı: Türkiye'nin gelecek 25 yılına yön verecek 10 ana hedef-5

İNSAN MERKEZLİ DEVLET ANLAYIŞI

Beşinci başlıkta güçlü devlet kapasitesinin insan merkezli yönetim anlayışıyla birleştirilmesi hedefleniyor. Türkiye genelinde 500 bin sosyal konut ve kiralık sosyal konut inşa edilmesi hedefleniyor. Kentsel dönüşümde ise hedef yalnızca bina yenilemek değil, aile dostu mahallelerden oluşan yeni bir şehircilik anlayışı kurmak.

AİLE YAPISI VİZYONUN MERKEZİNDE

Altıncı başlıkta aile, nüfus ve toplumsal dayanışma vizyonun merkezine yerleştiriliyor. Belgede Türkiye'nin geleceğinin nitelikli nüfusun korunmasına, ailenin güçlendirilmesine ve toplumsal refahın kalıcı hale getirilmesine bağlı olduğu belirtiliyor.

AK Parti 25'inci kuruluş yıl dönümünde yeni vizyon belgesini açıkladı: Türkiye'nin gelecek 25 yılına yön verecek 10 ana hedef-6

KADINLAR İÇİN YENİ DESTEKLER

Kadın politikalarında eğitim, istihdam, girişimcilik, sosyal destek, şiddetle mücadele ve kadın sağlığı öne çıkıyor. Çalışan kadınların aile ve iş yaşamı arasında denge kurabilmesi için kreş ve gündüz bakım hizmetleri, yarı zamanlı ve kısmi çalışma modellerinin geliştirilmesi öngörülüyor.

GENÇLİK GELECEĞİN KURUCU GÜCÜ OLACAK

Sekizinci başlıkta gençler Türkiye'nin geleceğinin kurucu öznesi olarak tanımlanıyor. Gençlerin bilim, teknoloji, sanat ve sporda başarıya yönelmesi, dijital çağın imkânlarından yararlanması ve karar alma süreçlerinde daha fazla söz sahibi olması hedefleniyor.

AK Parti 25'inci kuruluş yıl dönümünde yeni vizyon belgesini açıkladı: Türkiye'nin gelecek 25 yılına yön verecek 10 ana hedef-7

YEŞİL DÖNÜŞÜM VE 2053 HEDEFİ

Dokuzuncu başlıkta iklim değişikliği, su güvenliği, yenilenebilir enerji, sürdürülebilir şehirler ve yeşil kalkınma öne çıkıyor. Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefine ilerlerken sanayinin rekabet gücünün korunması hedefleniyor. 100 milyon metrekare Millet Bahçesi hedefi yeşil kalkınma hamlesinin büyük adımı olarak görülüyor.

AK Parti 25'inci kuruluş yıl dönümünde yeni vizyon belgesini açıkladı: Türkiye'nin gelecek 25 yılına yön verecek 10 ana hedef-8

TÜRKİYE'NİN İKİNCİ ÇEYREK ASIR HEDEFLERİ

Belgenin son başlığı, ilk 25 yılda oluşturulduğu belirtilen kapasitenin gelecek 25 yılda daha ileri bir seviyeye taşınması üzerine kuruluyor. Güçlü ekonomi, sağlam demokrasi, kuşatıcı anayasa, nitelikli insan kaynağı, güçlü aile, yüksek teknoloji, yeşil dönüşüm, yerli savunma sanayii, enerji güvenliği ve etkin diplomasi aynı stratejinin birbirini tamamlayan sütunları olarak sıralanıyor.

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