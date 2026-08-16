Emevi Camii'nde namaz zamanı... 14 yıl önceki tarihi sözler gerçek oluyor: Başkan Erdoğan Şam yolcusu!
Türkiye'nin Suriye politikasında yıllardır tavizsiz sürdürdüğü kararlı ve insani tutum tarihi bir zaferle taçlanıyor. Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yıl sonuna kadar Şam'a tarihi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu. Böylece Başkan Erdoğan'ın 14 yıl önce "Şam'daki kardeşlerimizle kucaklaşacağız" sözü gerçeğe dönüşmüş olacak.
Suriye'de yıllardır sürdürülen ilkeli, dirayetli ve insanı merkeze alan politikalar meyvesini verdi.
Baas rejiminin zulmünden kaçan milyonlarca mazluma kucağını açan Türkiye, Suriye politikasında tarihi bir dönüm noktasına imza atıyor. Yıllardır tavizsiz bir şekilde sürdürülen kararlı liderlik sayesinde Şam'da kazanan Türkiye ve kardeş Suriye halkı oldu.
BÜYÜKELÇİ NUH YILMAZ MÜJDEYİ VERDİ: ZİYARET YIL SONUNA KADAR
Türkiye ile Suriye arasındaki dikkat çeken gelişme, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, Başkan Erdoğan'ın yıl sonuna kadar Suriye'yi ziyaret edeceğini belirterek, söz konusu ziyaretin daha önce de planlandığını ancak bölgedeki savaş nedeniyle gerçekleştirilemediğini söyledi.
"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ BİR ŞAM AŞIĞIDIR"
Yılmaz, bu temasın bölge dengelerini yeniden inşa edeceğini vurguladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adeta bir Şam aşığı olduğunu belirten Büyükelçi Yılmaz, "Herkes şunu bilir ki Sayın Cumhurbaşkanımız bir Şam aşığıdır. Ve Emevi Camii'nde namaz kılmaktan daha fazla Sayın Cumhurbaşkanımızı memnun edecek çok az şey olabilir şu an için dünyada.
O yüzden Sayın Cumhurbaşkanımız buraya gelmeyi çok istiyor. Gerçekten Şam halkıyla, Şam milletiyle, Şam devletiyle, Şam'ın kültürüyle karşılaşmayı ve buraya ziyaret etmeyi gerçekten belki de şu anda dünyada her şeyden daha fazla istiyor." ifadeleriyle ziyaretin manevi boyutuna dikkat çekti.
ERDOĞAN YILLAR ÖNCE MESAJI VERMİŞTİ
Başkan Erdoğan, tam 14 yıl önce AK Parti Genel Merkezinde gerçekleştirilen Genişletilmiş Grup Toplantısı'nda Şam'a ilişkin tarihi mesajlar vermişti.
Erdoğan, Suriye'de barış ve huzurun yeniden tesis edilmesinin ardından Şam'a gideceklerini belirterek, "İnşallah biz en kısa zamanda Şam'a gidecek, oradaki kardeşlerimizle muhabbetle kucaklaşacağız. O gün de yakın. İnşallah Selahaddin Eyyubi'nin kabri başında Fatiha okuyacak, Emevi Camii'nde namazımızı da kılacağız." ifadelerini kullanmıştı.
Erdoğan aynı konuşmasında, "Bilali Habeşi'nin, İbn-i Arabi'nin türbesinde, Süleymaniye Külliyesi'nde, Hicaz Demiryolu İstasyonu'nda kardeşliğimiz için özgürce dualar edeceğiz." demişti.
Bugün gelinen noktada ise o sözler yeniden gündemde.
TÜRKİYE SURİYE'NİN YENİDEN AYAĞA KALKMASINA DESTEK VERECEK
Başkan Erdoğan da geçtiğimiz günlerde El Cezire'ye verdiği röportajda Suriye'ye yönelik ziyaret planından söz etmiş ve Türkiye'nin önümüzdeki dönemde Şam'ın yaralarının sarılmasına katkı sunacağını vurgulamıştı.
Erdoğan, "13 yıllık savaşın ardından Suriye'nin yaralarını sarma, kendini toparlama, devleti ve toplumuyla tekrar ayağa kalkma gayretlerine destek vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.