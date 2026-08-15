Anadolu Otoyolu Düzce geçişi 1. viyadükler mevkiinde seyreden vatandaşlar, otoyol kenarında park halinde duran 81 EK plakalı otomobili fark etti. Aracın Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Erkut Karaca'ya ait olduğunu belirleyen vatandaşlar, şüphe üzerine çevrede arama yaptı.