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Doktor Erkut Karaca otoyol viyadüğünün altında ölü bulundu

Düzce'de özel bir hastanede Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. Erkut Karaca, Anadolu Otoyolu 1. viyadük altında vatandaşlar tarafından ölü bulundu. Ekipler olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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Doktor Erkut Karaca otoyol viyadüğünün altında ölü bulundu

Anadolu Otoyolu Düzce geçişi 1. viyadükler mevkiinde seyreden vatandaşlar, otoyol kenarında park halinde duran 81 EK plakalı otomobili fark etti. Aracın Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Erkut Karaca'ya ait olduğunu belirleyen vatandaşlar, şüphe üzerine çevrede arama yaptı.

Erkut Karaca hayatını kaybetti. (Fotoğraflar: İHA)Erkut Karaca hayatını kaybetti. (Fotoğraflar: İHA)

HAYATINI KAYBETTİ

Viyadük altına bakan vatandaşlar, Doktor Karaca'yı zeminde hareketsiz yatarken buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye kısa sürede sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk incelemede Erkut Karaca'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Doktor Erkut Karaca otoyol viyadüğünün altında ölü bulundu-3

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Olay yerinde jandarma ekiplerince yapılan detaylı incelemelerin ardından Karaca'nın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin netleştirilmesi amacıyla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı morguna kaldırıldı.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Erkut Karaca.Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Erkut Karaca.

Güvenlik güçleri olayla ilgili çok yönlü tahkikatını sürdürüyor.

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