Doktor Erkut Karaca otoyol viyadüğünün altında ölü bulundu
Düzce'de özel bir hastanede Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. Erkut Karaca, Anadolu Otoyolu 1. viyadük altında vatandaşlar tarafından ölü bulundu. Ekipler olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
Anadolu Otoyolu Düzce geçişi 1. viyadükler mevkiinde seyreden vatandaşlar, otoyol kenarında park halinde duran 81 EK plakalı otomobili fark etti. Aracın Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Erkut Karaca'ya ait olduğunu belirleyen vatandaşlar, şüphe üzerine çevrede arama yaptı.
HAYATINI KAYBETTİ
Viyadük altına bakan vatandaşlar, Doktor Karaca'yı zeminde hareketsiz yatarken buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye kısa sürede sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk incelemede Erkut Karaca'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.
KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK
Olay yerinde jandarma ekiplerince yapılan detaylı incelemelerin ardından Karaca'nın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin netleştirilmesi amacıyla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı morguna kaldırıldı.
Güvenlik güçleri olayla ilgili çok yönlü tahkikatını sürdürüyor.