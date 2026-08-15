Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Azerbaycan Polisi iş birliğinde uluslararası operasyon gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında, iş yeri kurşunlama ve iş insanlarından tehditle para istemek suretiyle yağmaya teşebbüs etme olaylarına karışan ve bu suçlardan cezaevinde tutuklu bulunan yeni nesil suç örgütü üyeleriyle irtibatlı olduğu tespit edilen Ö.A.K.'nın izine ulaşıldı.

BAKÜ'DE YAKALANDI Hakkında "Kasten Adam Öldürme, Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak ile iki ayrı Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma" suçlarından yakalama kararı bulunan Ö.A.K., Bakü'de yakalandı. Ö.A.K., yürütülen işlemlerin ardından Türkiye'ye getirildi.