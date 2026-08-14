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Terör örgütü FETÖ’nün “Nevşehir Adliyesi Kadınlar İl İmamı” Fatma Aşık, Yunanistan’a kaçarken yakalanarak tutuklandı

Terör örgütü FETÖ'nün “Nevşehir Adliyesi Kadınlar İl İmamı” Fatma Aşık, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. 2016'dan bu yana hakkında yakalama kararı bulunan Aşık, 14 Ağustos'ta yapılan sorgusunun ardından tutuklandı.

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Terör örgütü FETÖ’nün “Nevşehir Adliyesi Kadınlar İl İmamı” Fatma Aşık, Yunanistan’a kaçarken yakalanarak tutuklandı

Terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonlar kapsamında aranan firari sanıklara yönelik çalışmalar sürüyor. Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2019/121 Esas sayılı dosyasında hakkında yakalama kararı bulunan Fatma Aşık, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Terör örgütü FETÖ’nün “Nevşehir Adliyesi Kadınlar İl İmamı” Fatma Aşık, Yunanistan’a kaçarken yakalanarak tutuklandı-2

10 YILDIR ARANIYORDU

Hakkında 5 Ekim 2016'dan bu yana FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama kararı bulunan Fatma Aşık'ın, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı sırada yakalandığı bildirildi.

Aşık, "Nevşehir Adliyesi Kadınlar İl İmamı" olarak biliniyordu.

Terör örgütü FETÖ’nün “Nevşehir Adliyesi Kadınlar İl İmamı” Fatma Aşık, Yunanistan’a kaçarken yakalanarak tutuklandı-3

TUTUKLANDI

Yakalanmasının ardından işlemleri yapılan Aşık, 14 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen sorgusunun ardından tutuklandı.

Fatma Aşık hakkında Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamanın devam ettiği bildirildi.

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Terör örgütü FETÖ’nün “Nevşehir Adliyesi Kadınlar İl İmamı” Fatma Aşık, Yunanistan’a kaçarken yakalanarak tutuklandı-5 Terör örgütü FETÖ’nün “Nevşehir Adliyesi Kadınlar İl İmamı” Fatma Aşık, Yunanistan’a kaçarken yakalanarak tutuklandı-6 Terör örgütü FETÖ’nün “Nevşehir Adliyesi Kadınlar İl İmamı” Fatma Aşık, Yunanistan’a kaçarken yakalanarak tutuklandı-7

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