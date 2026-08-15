14 yıllık belirsizliği DNA çözdü: Parçalanmış ceset Gülizar Aydın'a ait çıktı
Muğla Milas-Aydın Söke Karayolu üzerinde parçalanmış halde bulunan ve bugüne kadar kimliği tespit edilemeyen kadın cesedine ilişkin beklenen DNA incelemesi sonuçlandı. İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından 14.08.2026 tarihinde düzenlenen raporda, cesedin 2012 yılından bu yana kayıp olarak aranan Gülizar Aydın’a ait olduğu belirlendi.
Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülizar Aydın soruşturmasında yaklaşık 14 yıldır çözülemeyen önemli bir soru DNA incelemesiyle yanıt buldu.
İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından 14 Ağustos 2026 tarihinde düzenlenen raporda, 2 Aralık 2012'de Muğla Milas-Aydın Söke Karayolu üzerinde parçalanmış halde bulunan kimliği belirsiz kadın cesedinin Gülizar Aydın'a ait olduğu belirlendi.14 yıllık Gülizar Aydın cinayetinde DNA eşleşmesi sağlandı
OĞLUNDAN ALINAN DNA ÖRNEĞİYLE EŞLEŞTİ
DNA incelemesi kapsamında Gülizar Aydın'ın oğlu Burak Zülam'dan alınan örnek ile 2012 yılında bulunan cesetten elde edilen DNA örnekleri karşılaştırıldı.
İnceleme sonucunda anne-oğul yönünden DNA eşleşmesi sağlandı ve yıllardır kimliği belirlenemeyen cesedin Gülizar Aydın'a ait olduğu tespit edildi.
AYNI GÜN KAYBOLDU, AYNI GÜN CESET BULUNDU
1971 doğumlu Gülizar Aydın, Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Akçakonak Mahallesi'nde yaşıyordu. Aydın'dan 2 Aralık 2012 tarihinden itibaren haber alınamadı.
Oğlunun 31 Ekim 2017'de yaptığı müracaatın ardından Aydın hakkında kayıp şahıs soruşturması başlatıldı.
Söke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde oluşturulan çalışma grubu tarafından yapılan saha, istihbarat ve dijital iz araştırmalarında Aydın'ın yaşadığına ilişkin herhangi bir bulguya ulaşılamadı.
Bunun üzerine Aydın'ın hayatını kaybetmiş ya da öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında kritik bir ayrıntı ortaya çıktı. Gülizar Aydın'ın kaybolduğu 2 Aralık 2012 günü, Söke-Milas Karayolu üzerinde parçalanmış bir kadın cesedi bulunmuş ancak cesedin kimliği yıllar boyunca tespit edilememişti.
EŞİ HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN TESPİTLER
Araştırmalarda Gülizar Aydın'ın resmi nikâhlı eşi Selami Aydın'ın, eşinin kaybolmasının ardından Aydın'dan ayrıldığı ve yaklaşık 14 yıl boyunca farklı illerde yaşadığı belirlendi.
Selami Aydın'ın eşi hakkında kayıp başvurusunda bulunmadığı ve ailesiyle irtibatını kestiği de tespit edildi.
DOSYA 2026'DA YENİDEN MERCEK ALTINA ALINDI
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 24 Nisan 2026'da Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının kurulmasının ardından kamuoyunun yakından takip ettiği faili meçhul dosyalar yeniden incelemeye alındı.
Gülizar Aydın dosyası da bu kapsamda yeniden ele alındı.
Söke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Selami Aydın'ın olay dönemindeki baz kayıtları, HTS verileri, araç hareketleri ve tanık ifadeleri ayrıntılı olarak incelendi.
CESEDİN BULUNDUĞU BÖLGEDE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Teknik incelemelerde Selami Aydın'ın, kimliği belirsiz kadın cesedinin bulunduğu bölgede olay tarihinde bulunduğu tespit edildi.
Toplanan delillerin ardından şüpheli Selami Aydın, 11 Haziran 2026'da İzmir'deki adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Selami Aydın, 12 Haziran'da çıkarıldığı adli makamlarca Gülizar Aydın'ı öldürdüğü şüphesiyle tutuklanarak Söke Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
14 YILLIK BELİRSİZLİĞİ DNA BİTİRDİ
Başsavcılık, 15 Haziran'da İzmir Adli Tıp Kurumuna yazı göndererek Gülizar Aydın'ın annesi ve oğlundan alınan kan örneklerinin 2012'de bulunan kimliği belirsiz kadın cesedinden elde edilen örneklerle karşılaştırılmasını istedi.
Beklenen rapor 14 Ağustos'ta tamamlandı.
DNA incelemesi, cesedin Gülizar Aydın'a ait olduğunu ortaya koyarken yaklaşık 14 yıl önce başlayan dosyanın en kritik belirsizliklerinden biri de ortadan kalkmış oldu.
Cinayet soruşturması Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.