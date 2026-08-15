14 yıllık belirsizliği DNA çözdü: Parçalanmış ceset Gülizar Aydın'a ait çıktı

Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülizar Aydın soruşturmasında yaklaşık 14 yıldır çözülemeyen önemli bir soru DNA incelemesiyle yanıt buldu.

İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından 14 Ağustos 2026 tarihinde düzenlenen raporda, 2 Aralık 2012'de Muğla Milas-Aydın Söke Karayolu üzerinde parçalanmış halde bulunan kimliği belirsiz kadın cesedinin Gülizar Aydın'a ait olduğu belirlendi.

14 yıllık Gülizar Aydın cinayetinde DNA eşleşmesi sağlandı

OĞLUNDAN ALINAN DNA ÖRNEĞİYLE EŞLEŞTİ



DNA incelemesi kapsamında Gülizar Aydın'ın oğlu Burak Zülam'dan alınan örnek ile 2012 yılında bulunan cesetten elde edilen DNA örnekleri karşılaştırıldı.

İnceleme sonucunda anne-oğul yönünden DNA eşleşmesi sağlandı ve yıllardır kimliği belirlenemeyen cesedin Gülizar Aydın'a ait olduğu tespit edildi.

AYNI GÜN KAYBOLDU, AYNI GÜN CESET BULUNDU



1971 doğumlu Gülizar Aydın, Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Akçakonak Mahallesi'nde yaşıyordu. Aydın'dan 2 Aralık 2012 tarihinden itibaren haber alınamadı.

Oğlunun 31 Ekim 2017'de yaptığı müracaatın ardından Aydın hakkında kayıp şahıs soruşturması başlatıldı.

Söke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde oluşturulan çalışma grubu tarafından yapılan saha, istihbarat ve dijital iz araştırmalarında Aydın'ın yaşadığına ilişkin herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

Bunun üzerine Aydın'ın hayatını kaybetmiş ya da öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında kritik bir ayrıntı ortaya çıktı. Gülizar Aydın'ın kaybolduğu 2 Aralık 2012 günü, Söke-Milas Karayolu üzerinde parçalanmış bir kadın cesedi bulunmuş ancak cesedin kimliği yıllar boyunca tespit edilememişti.