14 yıllık Gülizar Aydın cinayetinde DNA eşleşmesi sağlandı
2012 yılından bu yana haber alınamayan Gülizar Aydın dosyası, Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından yeniden raftan indirildi. Yapılan HTS ve teknik takipler sonucu eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklanan Selami Aydın'ın ardından, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen DNA raporu da geldi. Yol kenarında parçalanmış halde bulunan kimliği belirsiz cesedin Gülizar Aydın'a ait olduğu kesinleşti.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel