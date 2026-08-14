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Terörsüz Türkiye sürecinde Hakkâri'de tarihi adım! Çukurca'da 46 bin 490 mayın için temizlik başladı: Araziler yeniden kullanıma açılacak

Terörsüz Türkiye ideali, huzur ve barış ikliminin sağlanmasına da zemin hazırladı. Sınırın sıfır noktasındaki köylerde mayın temizliği başladı. Bu kapsamda Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde boş olan köylerdeki mayınlar temizlenerek vatandaşların kullanımına açılacak.

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Terörsüz Türkiye sürecinde Hakkâri'de tarihi adım! Çukurca'da 46 bin 490 mayın için temizlik başladı: Araziler yeniden kullanıma açılacak

Terörsüz Türkiye sürecinde bölgede huzur iklimi sağlanırken, sıfır noktada yer alan Hakkâri'nin Çukurca ilçesindeki boş köylerde bulunan mayınlar temizlenerek vatandaşların kullanımına açılacak. 54 milyon 104 bin 772 metrekarelik mayınlı ve şüpheli alanda 46 bin 490 mayın tespit edildi.

Mayınlardan temizlenecek arazilerin yeniden ekilmek üzere bölge halkına verileceği belirtildi.

Sabah'tan Musa Düzenci ve Ahmet Kavak'ın haberine göre, Hakkâri'de yıllardır güvenlik riski oluşturan mayınlı arazilerin temizlenmesi için kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Irak sınırının sıfır noktasındaki Çukurca'da başlayan çalışmalarla birlikte kent genelinde tespit edilen 46 bin 490 mayının temizlenmesi hedefleniyor.

Hakkâri Çukurca'da mayın temizleme çalışmaları sürüyor. (Fotoğraflar: İHA)Hakkâri Çukurca'da mayın temizleme çalışmaları sürüyor. (Fotoğraflar: İHA)

Yıllardır güvenlik nedeniyle kullanılamayan milyonlarca metrekarelik alanın temizlenmesi, bölgede huzur ve normalleşme sürecinin önemli adımlarından biri olarak değerlendiriliyor. Hakkâri Valisi İbrahim Taşyapan, Çukurca'da sürdürülen mayın temizleme çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Terörsüz Türkiye sürecinde Hakkâri'de tarihi adım! Çukurca'da 46 bin 490 mayın için temizlik başladı: Araziler yeniden kullanıma açılacak-3

ARAZİLER BÖLGE HALKINA

Kent genelinde yapılan çalışmalarda, 54 milyon 104 bin 772 metrekarelik mayınlı ve şüpheli alanda 46 bin 490 mayın bulunduğu belirlendi. Temizlenen alanların vatandaşların tarım, hayvancılık ve diğer faaliyetlerinde güvenli şekilde kullanılabilmesi hedefleniyor. Mayınların temizlenmesiyle birlikte köylerde yaşamın, üretimin ve ekonomik faaliyetlerin daha da canlanması bekleniyor.

Terörsüz Türkiye sürecinde Hakkâri'de tarihi adım! Çukurca'da 46 bin 490 mayın için temizlik başladı: Araziler yeniden kullanıma açılacak-4

Hakkâri Valisi İbrahim Taşyapan, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, "Mayınlı bölgeleri güvenli bir şekilde peyderpey temizleyerek kullanıma açacağız. Böylece vatandaşlarımız kendi arazilerinde ve köylerinde faaliyetlerini güven içerisinde sürdürebilecekler." ifadelerini kullandı.

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