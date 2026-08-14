Terörsüz Türkiye sürecinde bölgede huzur iklimi sağlanırken, sıfır noktada yer alan Hakkâri'nin Çukurca ilçesindeki boş köylerde bulunan mayınlar temizlenerek vatandaşların kullanımına açılacak. 54 milyon 104 bin 772 metrekarelik mayınlı ve şüpheli alanda 46 bin 490 mayın tespit edildi. Mayınlardan temizlenecek arazilerin yeniden ekilmek üzere bölge halkına verileceği belirtildi. Sabah'tan Musa Düzenci ve Ahmet Kavak'ın haberine göre, Hakkâri'de yıllardır güvenlik riski oluşturan mayınlı arazilerin temizlenmesi için kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Irak sınırının sıfır noktasındaki Çukurca'da başlayan çalışmalarla birlikte kent genelinde tespit edilen 46 bin 490 mayının temizlenmesi hedefleniyor.

Hakkâri Çukurca'da mayın temizleme çalışmaları sürüyor. (Fotoğraflar: İHA) Yıllardır güvenlik nedeniyle kullanılamayan milyonlarca metrekarelik alanın temizlenmesi, bölgede huzur ve normalleşme sürecinin önemli adımlarından biri olarak değerlendiriliyor. Hakkâri Valisi İbrahim Taşyapan, Çukurca'da sürdürülen mayın temizleme çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.