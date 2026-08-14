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"MİT görevlisiyiz, dosyayı çözeriz" diyen 3 kişi gözaltına alındı

Kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi olarak tanıtan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve bakan yardımcılarıyla ilişkileri bulunduğu izlenimi vererek adli sorunları çözeceklerini vaat eden 3 şüpheli gözaltına alındı.

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"MİT görevlisiyiz, dosyayı çözeriz" diyen 3 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgüt Suçlar Soruşturma Bürosu ile İstanbul Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve bakan yardımcılarıyla ilişkileri bulunduğu izlenimi vererek bir vatandaşın adli sorununu çözeceklerini vaat eden Süleyman Solgun, Gökhan Hüseyin Sarıcı ve Abdullah Doğan isimli şüphelilere operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, cinayet suçundan yargılanan oğlunu dava dosyasından "çıkartma" vaadiyle müştekiden 100 bin dolar ve 100 bin TL aldıkları tespit edildi.

Savcılıktan yapılan açıklamada konuyla ilgili gerçekleştirilen tahkikat işlemlerinin titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

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"MİT görevlisiyiz, dosyayı çözeriz" diyen 3 kişi gözaltına alındı-2 "MİT görevlisiyiz, dosyayı çözeriz" diyen 3 kişi gözaltına alındı-3 "MİT görevlisiyiz, dosyayı çözeriz" diyen 3 kişi gözaltına alındı-4
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