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İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş partisinden istifa etti

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Karakaş, kararını “Gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum” sözleriyle duyurdu.

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İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş partisinden istifa etti

İYİ Parti Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden ayrıldığını açıkladı.

Karakaş yaptığı açıklamada, "Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti'den istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi de olan Karakaş'ın istifasıyla birlikte partinin Türkiye Büyük Millet Meclisindeki milletvekili sayısı 27'ye düştü.

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İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş partisinden istifa etti-2 İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş partisinden istifa etti-3 İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş partisinden istifa etti-4
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