MHP lideri Bahçeli'den AK Parti'nin 24'üncü yaşına özel aranjman! Malazgirt Zaferi vurgusu

Milliyetçi Hareket Partisi lideri (MHP) Devlet Bahçeli, AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümü etkinliğine, 1071 kırmızı gül ile 24 mavi gül ve orkideden oluşan çiçek gönderdi. Aranjmanda bulunan 24 adet mavi gül ve orkideler kuruluş gününü, 1071 adet kırmızı gül ise Malazgirt Zaferi'ni temsil ediyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen 24'üncü Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na, özel bir aranjmandan oluşan bir kutlama çiçeği gönderdi.

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin programa gönderdiği anlamlı çiçek; Türkiye'nin teminatı, milletimizin güvencesi olan bu kutlu ittifakın zarif bir nişanesidir. Bu özel aranjmanda; 24 adet mavi gül ve mavi orkideler, hem kuruluş gününü hem de Türk'ün rengini temsil etmektedir. AK Parti'nin renkleri, birlik ve dayanışmayı yansıtarak aranjmana dahil edilmiştir. 1071 adet kırmızı gül, Malazgirt Zaferi'nin destanını simgelemektedir. Kazablanka lilyumlar, açtığında gökyüzünü gösterdiği için Esma-ül Hüsna'yı hatırlatmaktadır. Aranjmanın üst kısmındaki kırmızı ve beyaz renkler, ay yıldızlı al bayrağımızı ifade etmektedir. Tüm bu renkler, kardeşlik hukukunun ve milli iradenin bütünleşmiş halini ortaya koymaktadır. Cumhur İttifakı; Türk milletinin varlık ve birlik remzi, istiklal ve istikbal azmidir" ifadelerini kullandı.

