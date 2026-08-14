Hüseyin Okumuşoğlu ve Emrah Daşdemir cinayetlerinde düğüm çözülüyor

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk birimleriyle koordineli yürüttüğü çalışmalar, yıllardır raflarda bekleyen cinayet dosyalarında yeni gelişmeleri beraberinde getirdi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında dört ay içerisinde 30 ayrı dosyada 35 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığı bildirildi.

11 YILLIK DOSYA YENİDEN AÇILDI

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2014 yılında Kırıkkale'de kaybolan Hüseyin Okumuşoğlu'nun ölümüne ilişkin dosyayı yeniden ele aldı.

Okumuşoğlu'nun cansız bedeni, kaybolmasından yaklaşık 11 yıl sonra, 2025 yılında bir ikamette bulunan derin dondurucuda bulunmuştu.

Dosyanın yeniden incelenmesiyle soruşturma genişletildi.

98 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Soruşturma kapsamında bugüne kadar 98 kişinin ifadesine başvuruldu, 112 farklı kurum ve kuruluşla yazışma gerçekleştirildi.

Teknik incelemeler, iletişim kayıtları ve elde edilen yeni bulguların değerlendirilmesinin ardından olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 17 şüpheli tespit edildi.

Ekiplerin bu sabah gerçekleştirdiği operasyonda şüphelilerden 16'sı gözaltına alındı.

KIZILCAHAMAM'DAKİ 2018 CİNAYETİNDE YENİ DELİLLER

Bir diğer kritik gelişme ise Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yaşandı.

Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kızılcahamam İlçe Jandarma Komutanlığınca, 2018 yılında öldürülen Emrah Daşdemir'e ilişkin soruşturma yeniden mercek altına alındı.

Dosya kapsamında HTS kayıtları, baz hareketleri, sosyal medya yazışmaları ve şüpheli beyanları ayrıntılı şekilde incelendi.

EK KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARI KALDIRILDI

Yapılan yeni incelemeler sonucunda elde edilen bulgular üzerine, şüpheli hakkında daha önce verilen ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar kaldırıldı.

Soruşturma kapsamında Halil Can Çelik bu sabah gözaltına alındı.

"ARADAN KAÇ YIL GEÇERSE GEÇSİN"

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Açıklamada, aradan ne kadar süre geçerse geçsin ortaya çıkan her yeni delilin ve ulaşılan her yeni izin takip edileceği belirtilerek, faillerin tespit edilip yargı önünde hesap vermesi için gerekli çalışmaların sürdürüleceği kaydedildi.