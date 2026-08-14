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Başkan Erdoğan Ankara'da: Cuma namazını Süleyman Bölünmez Eğitim Vakfı Camii ve Kültür Merkezi’nde eda etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Bölünmez Eğitim Vakfı Camii ve Kültür Merkezi’nde Cuma namazını eda etti.

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Başkan Erdoğan Ankara'da: Cuma namazını Süleyman Bölünmez Eğitim Vakfı Camii ve Kültür Merkezi’nde eda etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını kılmak için Çankaya'daki Süleyman Bölünmez Eğitim Vakfı Camii ve Kültür Merkezi'ne geldi.

Erdoğan, namazın ardından camiden ayrıldı.

AKŞAM TARİHİ KONUŞMA YAPACAK

Öte yandan Başkan Erdoğan, akşam Ankara'da tarihi bir konuşma yapacak.

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