CANLI YAYIN
Geri

Başkan Erdoğan Süper Lig'e yükselen takımları kabul etti! Amedspor'dan 21 numaralı forma hediyesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'e çıkan Erzurumspor FK, Amedspor ve Çorum FK'nın yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti. Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da yer aldı. Süper Lig'in yeni kulüpleri Başkan Erdoğan'a forma hediyesinde bulundu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Başkan Erdoğan Süper Lig'e yükselen takımları kabul etti! Amedspor'dan 21 numaralı forma hediyesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'e çıkan Erzurumspor FK, Amedspor ve Çorum FK yönetici teknik heyet ve sporcularını kabul etti.

Başkan Erdoğan Süper Lig'e yükselen takımları kabul etti! Amedspor'dan 21 numaralı forma hediyesi-2


Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, futbolcu kökenli AK Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ve MHP Kocaeli Milletvekli Saffet Sancaklı hazır bulundu.

Video Oynatma İkonu Başkan Erdoğan'dan Külliye'de kabul!

Başkan Erdoğan Süper Lig'e yükselen takımları kabul etti! Amedspor'dan 21 numaralı forma hediyesi-3

Erzurumspor FK, Amedspor ve Çorum FK, Başkan Erdoğan'a forma hediyesinde bulundu.

Başkan Erdoğan Süper Lig'e yükselen takımları kabul etti! Amedspor'dan 21 numaralı forma hediyesi-3


AMEDSPOR-ERZURUMSPOR MAÇINDA İKİ BAKAN TRİBÜNDE OLACAK

Öte yandan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Amedspor-Erzurumspor karşılaşmasının Terörsüz Türkiye amacına hizmet edeceğini belirterek, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile maçı tribünden izleyeceklerini açıkladı.

Başkan Erdoğan Süper Lig'e yükselen takımları kabul etti! Amedspor'dan 21 numaralı forma hediyesi-4

Çiftçi, "İlk maça beraber gidelim diye düşünüyoruz. Orada da birlik beraberlik mesajları vereceğiz" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan Süper Lig'e yükselen takımları kabul etti! Amedspor'dan 21 numaralı forma hediyesi-6 Başkan Erdoğan Süper Lig'e yükselen takımları kabul etti! Amedspor'dan 21 numaralı forma hediyesi-7 Başkan Erdoğan Süper Lig'e yükselen takımları kabul etti! Amedspor'dan 21 numaralı forma hediyesi-8
Ömrünü tamamlamış lastikler için yeni dönem: Sahadaki sorunlar giderilecek, geri kazanım kolaylaşacak
SONRAKİ HABER

Ömrünü tamamlamış lastikler için yeni dönem

 Öğrenci affında kritik tarih! YÖK usul ve esasları belirledi: Nasıl başvuru yapılır?
ÖNCEKİ HABER

Üniversiteye dönüş için son tarih 9 Aralık!
Ahmet Zeren
Ahmet Zeren Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler