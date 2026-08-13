Başkan Erdoğan Süper Lig'e yükselen takımları kabul etti! Amedspor'dan 21 numaralı forma hediyesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'e çıkan Erzurumspor FK, Amedspor ve Çorum FK yönetici teknik heyet ve sporcularını kabul etti.

Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, futbolcu kökenli AK Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ve MHP Kocaeli Milletvekli Saffet Sancaklı hazır bulundu.







AMEDSPOR-ERZURUMSPOR MAÇINDA İKİ BAKAN TRİBÜNDE OLACAK



Öte yandan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Amedspor-Erzurumspor karşılaşmasının Terörsüz Türkiye amacına hizmet edeceğini belirterek, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile maçı tribünden izleyeceklerini açıkladı.







Çiftçi, "İlk maça beraber gidelim diye düşünüyoruz. Orada da birlik beraberlik mesajları vereceğiz" dedi.

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