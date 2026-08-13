Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kocaeli İl Müdürlüğü ekiplerinin mağdur çocuk ve ailesiyle derhal temas kurduğu, psikososyal destek çalışmalarının yanı sıra sağlık ve eğitim tedbirlerinin devreye sokulduğu belirtildi. Açıklamada, "Bakanlık olarak failin en ağır cezayı alması için açılacak davaya müdahil olacağız. Çocuklarımızı her türlü istismardan koruma konusundaki sıfır tolerans ilkemizle yargı sürecini kararlılıkla takip edeceğiz" denildi.

Kocaeli'de basına yansıyan istismar haberlerinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yazılı bir açıklama yaparak yargı sürecine müdahil olunacağını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen olayda, ailesinin ekonomisine katkı sağlamak isteyen 15 yaşındaki W.A., temizlik işi için yönlendirildiği evde M. Görmez isimli şahsın kapıyı kilitlemesi sonucu nitelikli cinsel saldırıya uğradı. Olayın ardından şikayet üzerine şüpheliler gözaltına alınırken, ilk aşamada adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M. Görmez, Adli Tıp raporu ve tepkilerin ardından yaklaşık bir ay sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma aşamasında polisin ifade tutanağına 15 yaşındaki mağdurun yaşını "19" olarak kaydettiği ortaya çıktı. Dil bariyeri nedeniyle aile tarafından anlaşılamayan bu vahim hatayı ailenin avukatı fark etti ve dosyadaki tercümanın dilekçesiyle yaş beyanı düzeltildi. Öte yandan sürecin devamında Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edilen aile hukuki itirazlarla serbest kalırken, Geçici Koruma statülerinin "kapalı" görünmesi nedeniyle mağdur çocuğun gerekli sağlık muayenelerinden ve psikolojik destek imkanlarından faydalanmakta zorluk yaşadığı öğrenildi.