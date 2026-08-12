Terörsüz Türkiye'ye Diyarbakırlılardan tam destek! AK Parti Gençlik Kollarından Başkan Erdoğan'a özel teşekkür
"Terörsüz Türkiye" sürecinin en önemli adımlarından biri olan yasanın TBMM'de kabul edilmesi Diyarbakır'da memnuniyetle karşılandı. AK Parti Diyarbakır İl Gençlik Kolları, kentin girişindeki üst geçide astığı Kürtçe pankartla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Reis çok teşekkürler. Barış hayırlı, kardeşlik daim olsun" mesajı verdi.
AK Parti Diyarbakır İl Gençlik Kolları, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifinin TBMM Genel Kurulunda dün kabul edilerek yasalaşmasının ardından kente astıkları pankart ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.Diyarbakır'dan "Milli Dayanışma" kanununa tam destek!
Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolundaki bir üst geçide asılan pankartta, Kürtçe "Reis çok teşekkürler. Barış hayırlı, kardeşlik daim olsun." ifadeleri yer alıyor.
AK Parti Diyarbakır İl Gençlik Kolları Başkanı Enes Çimen, yaptığı yazılı açıklamada, Diyarbakır'ın tarihi ve kültürü kadar genç nüfusu, üretim gücü ve bölgedeki konumuyla da önemli bir şehir olduğunu belirtti.
Son 25 yılda kentte ulaşım, sağlık, eğitim, tarım, sulama, gençlik ve spor ile altyapı alanlarında yapılan yatırımlara dikkati çeken Çimen, bugün gelinen noktada Diyarbakır için yatırım kadar huzur ve güven ortamının devamlılığının da önemli olduğunu vurguladı.
Türkiye'nin terör sorununu tamamen geride bırakması ve "Terörsüz Türkiye" hedefinin kalıcı bir sonuca ulaşmasının, Diyarbakır'ın geleceği açısından önemli bir fırsat olacağını ifade eden Çimen, açıklamasında şunları kaydetti:
"Huzurun olduğu yerde yatırım olur, üretim artar, gençler geleceğe daha umutlu bakar. 'Terörsüz Türkiye' ile Diyarbakır'ın turizm, tarım, sanayi ve ticarette sahip olduğu potansiyelin çok daha iyi değerlendirileceğine inanıyoruz. Gençler olarak yapılan hizmetleri takdir ederken, şehrimizin hala çözülmesi gereken sorunlarının da olduğunu düşünüyoruz. Daha fazla istihdam, gençler için yeni iş imkanları, daha nitelikli eğitim ve sosyal alanların artırılması Diyarbakır'ın öncelikleri arasında olmalı."
Çimen, "Terörsüz Türkiye hedefiyle birlikte şehrimizin önündeki imkanların daha da artmasını ve Diyarbakır'ın hak ettiği yere gelmesini istiyoruz. Diyarbakır'ın geleceği için çalışmaya, sorunları dile getirmeye ve çözüm önerileri sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" YASASI DİYARBAKIR'DA MEMNUNİYETLE KARŞILANDI
Diyarbakır İmalatçılar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çubuk, sürecin çok iyi olduğunu, emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi.
Eskiden bölgeye geldiklerinde ortalığın çok gergin olduğunu belirten Çubuk, şu anda herkesin huzur ortamında yaşadığını ifade etti. Çubuk, Başkan Erdoğan'a, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye, emeği geçen partilere teşekkür ettiğini tekrarlayarak, "Biz iş adamları olarak da bölgeye huzurlu bir şekilde yatırımlarımızı yapabiliyoruz. Terörle mücadelede ciddi kayıplarımız vardı. Ekonomik kayıplarımız vardı. Gençlerimiz huzur ortamında yaşayacak. Doğu, Güneydoğu inşallah Orta Doğu'nun ticaret merkezi olacak. Bunu böyle bekliyor, böyle görüyoruz" dedi.
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Türkiye'nin çok önemli bir eşikten başarıyla geçtiğini, dünkü meclis görüşmelerinden önceki 20 aylık süreçte komisyonların oluşturulduğunu, görüşmeler yapıldığını, önemli mesafeler katedildiğini ve birçok duyarlılık ile hassasiyet dikkate alınarak hareket edildiğini dile getirdi.
"20 AYDIR TEK BİR İNSANIMIZI KAYBETMEDİK"
Bu sürecin başından sonuna kadarki yol haritasının doğru oluşturulduğunu belirten Kaya, "Böyle süreçler çok kolay süreçler değil. Dönüp baktığımız zaman 20 aydır tek bir insanımızı kaybetmedik. Bu, çok çok önemli. Çok sorunlar çıktı, bunu fark edebiliyorduk ama sonuçta burada sorunların giderilmesine yönelik gerek Devlet Bahçeli, gerek Cumhurbaşkanı, gerek Abdullah Öcalan'ın süreci sonuna kadar götürmeye çalışmaları takdire şayan önemli bir çalışma. 467 milletvekilinin tamam demesi, bugüne kadar mecliste sağlanan en büyük kabul ve en zorlu konuda en büyük kabul. Bu, Türkiye yeni bir çatışmasız ortama girdi" diye konuştu.
"ÜLKEDE HERKES SİYASET YAPARKEN ÇATIŞMADAN, ÇATIŞMANIN SONUÇLARINDAN YARARLANARAK POLİTİKA ÜRETMEKTEN VAZGEÇECEK"
"Kürt sorununun çatışmalı süreci, Türkiye'de yaşamı, politikayı, meclis çalışmasını, insanların yaşamını etkileyen en önemli sorunlardan bir tanesiydi" diyen Kaya, "Partiler, sorunlarını sıkıştıkları zaman çatışmalı süreç üzerinden kendilerini bir yere konumlandıran bir noktadaydılar. Dün bunlar ortandan kalktı.
Bu, ülkede herkes siyaset yaparken çatışmadan, çatışmanın sonuçlarından yararlanarak politika üretmekten vazgeçecek. Mecliste dün doğrusu bazı dirençlerin altında yatan temel nedeninde bu olduğunu inanıyoruz. Halen çatışmadan beslenen, çok şükür ki çok düşük seviyede halen politika üretmeye çalışan siyasi parti ve yapılar var. Bunlar, dün son bir gayretle engellemeye çalıştılar. Ama başarılı olamadılar" şeklinde konuştu.
"TÜRKİYE'NİN 50 YILDIR BEKLEDİĞİ BİR DÖNEM"
Kaya, meclisin tarihi bir adımı attığını vurgulayarak konuşmasına şöyle devam etti:
"Türkiye'ye yeni bir yol haritası oluşturdu. Nedir bu yol haritası? Bu, Türkiye'de çatışmasız bir ortamda sorunların tartışılıp çözüm bulunulacağı bir ortama girdik.
Bu, Türkiye'nin 50 yıldır beklediği bir dönem. Sadece politikacılar için geçerli olan bir şey değil. Aynı şey sivil toplum, vatandaş, iş camiası için de geçerli olan bir durum.
Her şeyin üzerinde Türkiye'de bir güvenlik politikası hakimdi. Bu da ister istemez ekonominin önüne geçen bir politikaydı. Bunlar ortan kalktı, kalkmak zorunda. Türkiye, bölgesele ekonomik gücünü halen istediği seviyede kullanamıyor. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi mevcut çatışmalı süreç ve Kürt sorunu."
"TÜRKİYE'NİN GİRDİĞİ BU YOL, KISA BİR YOL DEĞİL"
Bugün ticarette Suriye'de halen birinci aktör olamıyorsak, bunun sebebinin çatışmalı süreç olduğunu kaydeden Kaya, "Irak'ta ticarette birinci sıradan üçüncü sıraya düştüysek bunun sebebi tam da bu. Türkiye, bölge en önemli ekonomik güç haline dönüşecek. Çerçeve yasasının özü, örgütün silahtan arındırılması, örgütün tamamen silahtan arındırılarak gelişlerinin sağlanması, yani eve dönüşü, üçüncüsü de gelen bu insanların entegrasyonu.
Yani toplumsal uyumu. Türkiye'nin girdiği bu yol, kısa bir yol değil. Her yeni bir adım, Türkiye'de güven dalgası oluşturacak. Atılacak bir kayyımın kaldırılması bir güven dalgası oluşturacak. Bir AİHM kararlarının uygulanması yeni bir güven halkası oluşturacak.
Demokratikleşmeyle ilgili atılacak bir adım yeni bir güven dalgası oluşturacak. Her güven dalgası, beraberinde ekonomik sıçramayı da getirecek" ifadelerini kullandı.
"MUHALEFETİN NE OLACAĞI TARTIŞMA KONUSU"
Muhalefetin ne olacağının tartışma konusu olduğunu belirten Kaya, "Dünkü oylamaya baktığımızda aslında bunu görebiliyoruz. Orada da büyük bir dağınıklık var.
Cumhur İttifakı'nın bu sürece verdiği önem, toplumda önemli bir güven inşa etti. Bu çok önemli. Daha düne kadar insanlar Cumhur İttifak'ından fire beklerken dönüp baktığınız zaman Cumhur İttifakı'nın bu işe inanan, sarılan ve bu işi yapan oylarıyla da gösteren bir konumda olduğunu gördük. Bu, çok önemli bir güven dalgası oluşturdu" dedi.
"BU ÜLKE ÇOK ÇEKTİ, İNŞALLAH BİR DAHA ÇEKMEYECEK"
Hacı Çapan adlı vatandaş ise, "Kimsenin annesi, babası ağlamasın. Olay Devlet Bahçeli'de, Recep Tayyip Erdoğan'da, DEM Parti'de biter. Hepsi bir olursa bu iş olur.
Bu ülke çok çekti. İnşallah bir daha çekmeyecek. Suriye'nin, İran'ın başına ne geldi. Onlar, (başka ülkeler) istiyor ki Türkiye öyle olsun. Cumhurbaşkanı olmasaydı, Türkiye İran, Suriye gibi olmuştu. Türk-Kürt halkı fırsat vermedi" dedi.