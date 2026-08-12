Terörsüz Türkiye'ye Diyarbakırlılardan tam destek! AK Parti Gençlik Kollarından Başkan Erdoğan'a özel teşekkür

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" YASASI DİYARBAKIR'DA MEMNUNİYETLE KARŞILANDI Diyarbakır İmalatçılar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çubuk, sürecin çok iyi olduğunu, emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi. Eskiden bölgeye geldiklerinde ortalığın çok gergin olduğunu belirten Çubuk, şu anda herkesin huzur ortamında yaşadığını ifade etti. Çubuk, Başkan Erdoğan'a, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye, emeği geçen partilere teşekkür ettiğini tekrarlayarak, "Biz iş adamları olarak da bölgeye huzurlu bir şekilde yatırımlarımızı yapabiliyoruz. Terörle mücadelede ciddi kayıplarımız vardı. Ekonomik kayıplarımız vardı. Gençlerimiz huzur ortamında yaşayacak. Doğu, Güneydoğu inşallah Orta Doğu'nun ticaret merkezi olacak. Bunu böyle bekliyor, böyle görüyoruz" dedi. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Türkiye'nin çok önemli bir eşikten başarıyla geçtiğini, dünkü meclis görüşmelerinden önceki 20 aylık süreçte komisyonların oluşturulduğunu, görüşmeler yapıldığını, önemli mesafeler katedildiğini ve birçok duyarlılık ile hassasiyet dikkate alınarak hareket edildiğini dile getirdi. "20 AYDIR TEK BİR İNSANIMIZI KAYBETMEDİK"



Bu sürecin başından sonuna kadarki yol haritasının doğru oluşturulduğunu belirten Kaya, "Böyle süreçler çok kolay süreçler değil. Dönüp baktığımız zaman 20 aydır tek bir insanımızı kaybetmedik. Bu, çok çok önemli. Çok sorunlar çıktı, bunu fark edebiliyorduk ama sonuçta burada sorunların giderilmesine yönelik gerek Devlet Bahçeli, gerek Cumhurbaşkanı, gerek Abdullah Öcalan'ın süreci sonuna kadar götürmeye çalışmaları takdire şayan önemli bir çalışma. 467 milletvekilinin tamam demesi, bugüne kadar mecliste sağlanan en büyük kabul ve en zorlu konuda en büyük kabul. Bu, Türkiye yeni bir çatışmasız ortama girdi" diye konuştu.

"ÜLKEDE HERKES SİYASET YAPARKEN ÇATIŞMADAN, ÇATIŞMANIN SONUÇLARINDAN YARARLANARAK POLİTİKA ÜRETMEKTEN VAZGEÇECEK"



"Kürt sorununun çatışmalı süreci, Türkiye'de yaşamı, politikayı, meclis çalışmasını, insanların yaşamını etkileyen en önemli sorunlardan bir tanesiydi" diyen Kaya, "Partiler, sorunlarını sıkıştıkları zaman çatışmalı süreç üzerinden kendilerini bir yere konumlandıran bir noktadaydılar. Dün bunlar ortandan kalktı. Bu, ülkede herkes siyaset yaparken çatışmadan, çatışmanın sonuçlarından yararlanarak politika üretmekten vazgeçecek. Mecliste dün doğrusu bazı dirençlerin altında yatan temel nedeninde bu olduğunu inanıyoruz. Halen çatışmadan beslenen, çok şükür ki çok düşük seviyede halen politika üretmeye çalışan siyasi parti ve yapılar var. Bunlar, dün son bir gayretle engellemeye çalıştılar. Ama başarılı olamadılar" şeklinde konuştu. "TÜRKİYE'NİN 50 YILDIR BEKLEDİĞİ BİR DÖNEM"

Kaya, meclisin tarihi bir adımı attığını vurgulayarak konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye'ye yeni bir yol haritası oluşturdu. Nedir bu yol haritası? Bu, Türkiye'de çatışmasız bir ortamda sorunların tartışılıp çözüm bulunulacağı bir ortama girdik. Bu, Türkiye'nin 50 yıldır beklediği bir dönem. Sadece politikacılar için geçerli olan bir şey değil. Aynı şey sivil toplum, vatandaş, iş camiası için de geçerli olan bir durum. Her şeyin üzerinde Türkiye'de bir güvenlik politikası hakimdi. Bu da ister istemez ekonominin önüne geçen bir politikaydı. Bunlar ortan kalktı, kalkmak zorunda. Türkiye, bölgesele ekonomik gücünü halen istediği seviyede kullanamıyor. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi mevcut çatışmalı süreç ve Kürt sorunu."