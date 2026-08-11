Yangın, Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi Şeyh Zeytennit Caddesi'nde Yücel Sezer'e ait tüp deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki iş yerine ve 6 katlı binanın bazı bölümlerine sıçradı.

Depodaki tüplerin peş peşe patlaması çevrede büyük paniğe neden olurken, ihbar üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tüp deposunda yangın çıktı. (Fotoğraflar: İHA)

PATLAMALARDA PARÇALAR ÇEVREYE SAÇILDI

Yangına müdahale sırasında depoda meydana gelen patlamalar nedeniyle polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Patlamalar sırasında depodan fırlayan parçaların isabet ettiği 6 katlı binanın 6'ncı katındaki bir dairede de yangın çıktı.

Alevlere 9 itfaiye aracı, 2 TOMA ve 2 sulama aracıyla müdahale edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA'lar da söndürme çalışmalarına destek verdi.