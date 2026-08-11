Samsun’da tüp deposunda dehşet! Peş peşe patlamalar yaşandı, alevler apartmana sıçradı: 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Samsun’un Tekkeköy ilçesinde tüp deposunda çıkan yangında tüpler peş peşe patladı. Alevlerin çevredeki iş yeri ve apartmana sıçradığı olayda, aralarında itfaiye personelinin de bulunduğu 4 kişi dumandan etkilendi.
Yangın, Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi Şeyh Zeytennit Caddesi'nde Yücel Sezer'e ait tüp deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki iş yerine ve 6 katlı binanın bazı bölümlerine sıçradı.
Depodaki tüplerin peş peşe patlaması çevrede büyük paniğe neden olurken, ihbar üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Samsun'da tüp bayisinde yangın ve patlama: Dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı
PATLAMALARDA PARÇALAR ÇEVREYE SAÇILDI
Yangına müdahale sırasında depoda meydana gelen patlamalar nedeniyle polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Patlamalar sırasında depodan fırlayan parçaların isabet ettiği 6 katlı binanın 6'ncı katındaki bir dairede de yangın çıktı.
Alevlere 9 itfaiye aracı, 2 TOMA ve 2 sulama aracıyla müdahale edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA'lar da söndürme çalışmalarına destek verdi.
4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Yangın sırasında oluşan yoğun dumandan bazı itfaiye personeli ve vatandaşlar etkilendi. Dumandan etkilenenlere olay yerinde bulunan ambulanslarda ilk müdahale yapıldı.
Aralarında itfaiye personelinin de bulunduğu 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu tüp deposundaki ve apartmanın 6'ncı katındaki dairede çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince ve Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal da olay yerine gelerek çalışmaları yerinde inceledi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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