11. Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu: Turkuvaz Medya’ya üç ödül
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 11. Anadolu Medya Ödülleri töreninde medya dünyasının başarılı isim ve kuruluşları ödüllerine kavuştu. Turkuvaz Medya'dan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in de aralarında bulunduğu 3 isme ödül verilirken Yılın Fikir Adamı ödülüne gazeteci-yazar Sadık Albayrak layık görüldü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katıldığı törende medya dünyasında tarafsızlık, dezenformasyon ve Anadolu medyasının sorunları da gündeme geldi.
Anadolu Yayıncıları Derneği tarafından düzenlenen 11. Anadolu Medya Ödülleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Medya sektörünün farklı alanlarında başarılı çalışmalarıyla öne çıkan isim ve kuruluşların ödüllendirildiği geceye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı.
YILIN FİKİR ADAMI SADIK ALBAYRAK
Törende Yılın Fikir Adamı ödülüne layık görülen gazeteci-yazar Sadık Albayrak'ın ödülünü A Haber Genel Yayın Yönetmeni Abdülhalik Çimen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın elinden aldı.Turkuvaz Medya'ya 3 ödül birden
KÜLLİYE'DE MEDYA BULUŞMASI
Anadolu medyasının güçlenmesine katkı sunmak, gazetecilerin çalışmalarını teşvik etmek ve medya sektörünün farklı alanlarında başarılı isimleri onurlandırmak amacıyla düzenlenen organizasyonda çok sayıda gazeteci, medya temsilcisi ve davetli bir araya geldi.
Gecede medya sektörünün gündemindeki başlıkların yanı sıra Anadolu medyasının ekonomik ve yapısal sorunları, dezenformasyonla mücadele ve basın dünyasında "tarafsızlık" tartışmaları da ele alındı.
TURKUVAZ MEDYA'YA 3 ÖDÜL
Törende Turkuvaz Medya'dan üç isim de önemli ödüllere layık görüldü. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Faruk Erdem "Yılın Ekonomi Yazarı", A Haber Genel Yayın Yönetmeni Abdulhalik Çimen "Yılın Genel Yayın Yönetmeni" seçilirken, jüri üyesi Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat da ödüle layık görüldü.
Çimen, Erdem ve Donat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende ödüllerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan aldı. Böylece Turkuvaz Medya, organizasyondan üç önemli ödülle ayrıldı.
CEVDET YILMAZ'DAN DEZENFORMASYON UYARISI
Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin terör sorununu çözme yolunda önemli bir fırsat yakaladığını belirterek, süreçte provokasyon ve dezenformasyon girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.
Yılmaz, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye'nin uzun yıllardır ağır bedeller ödediğini belirterek, bu fırsatın heba edilmesine veya sabote edilmesine izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.
"Bu süreçte çeşitli provokasyonlar, dezenformasyon çabaları olabilir" diyen Yılmaz, özellikle silahların bırakılmasını kapsayan hassas dönemde basın ve medyaya önemli görev düştüğünü vurguladı.
Yılmaz, medya mensuplarının kamuoyuna verdikleri mesajlara ve kullandıkları dile özen göstermeleri gerektiğini belirterek, Terörsüz Türkiye hedefine destek verenlerle sürece engel olmaya çalışanların tarih tarafından kayda geçirileceğini söyledi.
"ORTAK PAYDAMIZ TÜRKİYE CUMHURİYETİ"
Basının toplumun ve hayatın aynası olduğunu ifade eden Yılmaz, yerel medyanın da ülkenin ortak hafızasının oluşmasında önemli bir rol üstlendiğini belirtti.
Eleştirinin gelişmenin önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Yılmaz, farklı düşüncelerin ve değerlendirmelerin doğal olduğunu ancak ortak paydanın Türkiye Cumhuriyeti, milletin huzuru ve ülkenin güçlü geleceği olduğunu dile getirdi.
Yılmaz, "İsimlerimiz farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir" sözleriyle birlik ve ortak payda vurgusu yaptı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ayrıca Anadolu medyasının karşılaştığı sorunların farkında olduklarını belirterek, bu alandaki sorunların çözümü için destek vermeye devam edeceklerini söyledi.
SİNAN BURHAN'DAN "TARAFLILIK" MESAJI
Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan da törende yaptığı konuşmada, Anadolu medyasına verilen ödüller üzerinden yapılan eleştirilere tepki gösterdi.
Burhan, bazı medya kuruluşlarının belirli kesimler tarafından ödüllendirilmediğini belirterek, "Onlar tarafsız, biz yandaşız. Kusura bakmayın, artık bu söylemleri kimse kabul etmiyor" ifadelerini kullandı.
Ödüllerin yalnızca belirli çevrelere yakın isimlere verilmediğini belirten Burhan, "Bu ülkeye ideolojik düşmanlık yapanlar hariç, mesleğe emek veren herkese ödül verdik" dedi.
Burhan ayrıca Anadolu medyasının ekonomik sorunlarına dikkat çekerek, uydu ücretlerinin düşürülmesi ve yerel medyaya destek verilmesi çağrısında bulundu. Gazetecilerin yeşil pasaport taleplerini de gündeme getiren Burhan, savaş, deprem ve yurt dışı görevlerinde çalışan basın mensuplarına yönelik destek beklentilerini dile getirdi.
ANADOLU MEDYASINA DESTEK ÇAĞRISI
Törende Anadolu medyasının sektördeki yeri ve yaşadığı sorunlar da gündeme geldi. Yerel televizyonların uydu maliyetleri, telif hakları ve özel sektörde çalışan muhabir, kameraman ve montajcıların özlük hakları konusunda çözüm beklentileri dile getirildi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan programa şu mesajı gönderdi: "Törenimizin Anadolu medyanız ve tüm basın camiamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ödül almaya hak kazanan kurumlarımızı ve medya mensuplarımızı tebrik ediyorum. Bu isimleri belirleyen jüri üyelerimizi ayrıca kutluyorum. Sizlerin vasıtasıyla halkımızın doğru, güvenilir ve tarafsız bilgiye ulaşması için canla başla çalışan bütün basın emekçisi kardeşlerime, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum."
İŞTE 11. ANADOLU MEDYA ÖDÜLLERİ'NİN SAHİPLERİ
Törende ödüle layık görülen isim ve kuruluşlar şöyle:
Yılın Televizyon Kanalı: TRT Kürdi
Yılın Ankara Temsilcisi: Ülke TV Ankara Temsilcisi Mustafa Pala
Yılın Fikir Adamı: Sadık Albayrak
Yılın Diplomasi Muhabiri: CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy
Yılın Kültür Kanalı: TVNET
Yılın Moderatörü: Bengütürk TV Program Müdürü Cem Açıkgöz
Yılın Ekonomi Kanalı: Bloomberg TV
Yılın Gazete Genel Yayın Yönetmeni: Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir
Yılın Televizyon Yöneticisi: TV100 Genel Yayın Yönetmeni Deniz Gürel
Yılın Yayın Koordinatörü: Beyaz TV Genel Koordinatörü Yeliz Tercanlı
Yılın Köşe Yazarı: Türkiye Gazetesi Ankara Temsilcisi Akif Bülbül
Yılın Vefa Ödülü: Gazeteci Cahide Hayrunnisa Çiçek ve Filistinli Gazeteci Amir Lafi
Yılın Televizyon Dizisi: Uzak Şehir
Yılın Savunma Dergisi: SAVTEK Dergisi
Yılın Muhabiri: NTV Muhabiri Osman Terkan
Yılın Yerel TV Genel Yayın Yönetmeni: Altaş TV Genel Yayın Yönetmeni Funda Altaş Şimşit
Yılın Televizyon Programı: MasterChef Türkiye
Yılın Türk Dünyası Haberleri: Haber Global adına Genel Yayın Yönetmeni Taha Dağlı
Yılın İnternet Haber Sitesi: Haberler.com adına Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur
Yılın Televizyon Yorumcusu: Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel
Yılın Platformu: TRT Tabii
Yılın Yerel Radyosu: Keskin FM
Yılın Karikatür Sanatçısı: Yeni Akit Gazetesi Karikatüristi Kemal Güler
Yılın Yerel Gazetesi: Halıkent Gazetesi
Yılın Ekonomi Yazarı: Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem
Yılın Genel Yayın Yönetmeni: A Haber Genel Yayın Yönetmeni Abdulhalik Çimen
Yılın Haber Spikeri: TRT Haber Spikeri Fatih Çimen
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