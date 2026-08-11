Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem plaketini Cevdet Yılmaz'dan aldı.

"ORTAK PAYDAMIZ TÜRKİYE CUMHURİYETİ"

Basının toplumun ve hayatın aynası olduğunu ifade eden Yılmaz, yerel medyanın da ülkenin ortak hafızasının oluşmasında önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Eleştirinin gelişmenin önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Yılmaz, farklı düşüncelerin ve değerlendirmelerin doğal olduğunu ancak ortak paydanın Türkiye Cumhuriyeti, milletin huzuru ve ülkenin güçlü geleceği olduğunu dile getirdi.

Yılmaz, "İsimlerimiz farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir" sözleriyle birlik ve ortak payda vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ayrıca Anadolu medyasının karşılaştığı sorunların farkında olduklarını belirterek, bu alandaki sorunların çözümü için destek vermeye devam edeceklerini söyledi.