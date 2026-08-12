Bakan Uraloğlu açıkladı: Son 24 yılda 4 bin 272 yeni köprü Türkiye'ye kazandırıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son 24 yılda 519 kilometre uzunluğunda 4 bin 272 yeni köprü inşa edildiğini açıkladı. Türkiye'deki köprü sayısının 10 bin 239'a, toplam uzunluğunun ise 830 kilometreye ulaştığını belirten Uraloğlu, "Köprülerimizi uç uca ekleseydik Ankara'dan Şanlıurfa'ya uzanan mesafe kadar bir uzunluğa ulaşırdık." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son 24 yılda hayata geçirilen köprü projeleriyle Türkiye'nin ulaşım altyapısında önemli bir dönüşüm yaşandığını belirtti.
Toplam köprü uzunluğunun 830 kilometreye ulaştığını ifade eden Uraloğlu, yeni projelerle yalnızca ulaşım ağının güçlenmediğini, aynı zamanda mühendislik alanında dünya çapında başarılara imza atıldığını vurguladı.
4 BİNİ AŞKIN YENİ KÖPRÜ HİZMETE ALINDI
Bakan Uraloğlu, 2002 yılında Türkiye'de 311 kilometre uzunluğunda 5 bin 967 köprü bulunduğunu hatırlatarak, son 24 yılda 519 kilometre uzunluğunda 4 bin 272 yeni köprünün inşa edildiğini söyledi.
Bu yatırımlarla köprü sayısının 10 bin 239'a, toplam köprü uzunluğunun ise 830 kilometreye yükseldiğini belirten Uraloğlu, Türkiye'nin ulaşım altyapısının önemli ölçüde güçlendirildiğini ifade etti.Son 24 yılda 4 bin 272 yeni köprü inşa edildi
ANKARA'DAN ŞANLIURFA'YA
Toplam köprü uzunluğunu dikkat çekici bir örnekle anlatan Uraloğlu, "Bugün Türkiye'deki köprülerimizi uç uca ekleseydik, Ankara'dan Şanlıurfa'ya uzanan mesafe kadar bir uzunluğa ulaşırdık." değerlendirmesinde bulundu.
DÜNYA ÇAPINDA MÜHENDİSLİK PROJELERİ
Türkiye'nin yalnızca ulaşım yatırımlarıyla değil, mühendislik alanındaki projeleriyle de öne çıktığını belirten Uraloğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 2 bin 23 metrelik ana açıklığıyla dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olduğunu hatırlattı.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün ise üzerinden raylı sistem geçen en uzun asma köprü olarak öne çıktığını ifade etti.
KÖMÜRHAN VE EĞİSTE HADİMİ VİYADÜĞÜ DİKKAT ÇEKİYOR
Uraloğlu, Elazığ'daki Kömürhan Köprüsü'nün ters Y tipi kule tasarımı, 168,5 metrelik tek pilonu ve 380 metrelik orta açıklığıyla dünya literatüründe ilk sıralarda yer aldığını söyledi.
Konya'daki Eğiste Hadimi Viyadüğü'nün ise Türkiye'nin en yüksek ayaklı ve en uzun dengeli konsol köprüsü olma özelliğini taşıdığını belirtti.
TARİHİ MİRASA ÖDÜLLÜ KORUMA
Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu güzergâhındaki Neonteikhos Antik Kenti'nde tarihi kalıntıları korumak amacıyla özel olarak tasarlanan çelik arkeolojik köprünün dünyada ilk ve tek uygulama olduğunu ifade eden Uraloğlu, projenin 2021 yılında Amerika merkezli National Corrugated Steel Pipe Association tarafından "Yılın En İyi Özel Uygulama Projesi" ödülüne layık görüldüğünü söyledi.