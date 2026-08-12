Bakan Uraloğlu açıkladı: Son 24 yılda 4 bin 272 yeni köprü Türkiye'ye kazandırıldı

Uraloğlu, köprü yatırımlarıyla ulaşım altyapısının önemli ölçüde güçlendirildiğini belirtti. DÜNYA ÇAPINDA MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkiye'nin yalnızca ulaşım yatırımlarıyla değil, mühendislik alanındaki projeleriyle de öne çıktığını belirten Uraloğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 2 bin 23 metrelik ana açıklığıyla dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olduğunu hatırlattı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün ise üzerinden raylı sistem geçen en uzun asma köprü olarak öne çıktığını ifade etti.

KÖMÜRHAN VE EĞİSTE HADİMİ VİYADÜĞÜ DİKKAT ÇEKİYOR Uraloğlu, Elazığ'daki Kömürhan Köprüsü'nün ters Y tipi kule tasarımı, 168,5 metrelik tek pilonu ve 380 metrelik orta açıklığıyla dünya literatüründe ilk sıralarda yer aldığını söyledi. Konya'daki Eğiste Hadimi Viyadüğü'nün ise Türkiye'nin en yüksek ayaklı ve en uzun dengeli konsol köprüsü olma özelliğini taşıdığını belirtti.