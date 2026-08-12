Öğretmenlerin mazeret ataması sonuçlandı! MEB duyurdu: Yeni tercih hakkı hangi tarihte?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 yılı yaz tatili iller arası mazerete bağlı yer değiştirme sonuçlarını açıkladı. Aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer mazeretler kapsamında başvuru yapan öğretmenlerin atama sonuçları belli oldu. Ataması gerçekleşen öğretmenler, 12 Ağustos 2026 (bugün) itibarıyla tebligat ve ilişik kesme işlemlerini yapabilecek. Ataması gerçekleşmeyen öğretmenlere ise 12 Ağustos saat 16.00'ya kadar yeniden tercih hakkı tanındı. Yeniden tercih yapan öğretmenlerin sonuçları da aynı gün açıklanacak.
Öğretmenlerin merakla beklediği 2026 yılı yaz tatili iller arası mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları belli oldu.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan sonuçlarla birlikte ataması gerçekleşen öğretmenler için yeni görev yerlerine ilişkin süreç başlarken, ataması yapılamayan öğretmenlere ise bir kez daha tercih yapma fırsatı sunuldu.
BAKAN TEKİN DUYURDU
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"2026 Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değişikliği Sonuçları Açıklandı!
Ataması gerçekleşen öğretmenlerimiz, tebligat ve ilişik kesme işlemlerini 12 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla yapabilecek.
Ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerimiz için 12 Ağustos 2026 saat 16.00'ya kadar yeniden tercih hakkı verilmiştir.
Bu kapsamda olan öğretmenlerimiz için tercih başvuru sistemi yeniden açılarak sonuçlar da aynı gün ilan edilecektir.
Eğitim ailemize hayırlı uğurlu olsun."
SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fransızlar Google AI'ya karşı ayaklandı
ATV ve A Haber'in yeni frekansları