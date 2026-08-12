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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan sonuçlarla birlikte ataması gerçekleşen öğretmenler için yeni görev yerlerine ilişkin süreç başlarken, ataması yapılamayan öğretmenlere ise bir kez daha tercih yapma fırsatı sunuldu.