CANLI YAYIN
Geri

Öğretmenlerin mazeret ataması sonuçlandı! MEB duyurdu: Yeni tercih hakkı hangi tarihte?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 yılı yaz tatili iller arası mazerete bağlı yer değiştirme sonuçlarını açıkladı. Aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer mazeretler kapsamında başvuru yapan öğretmenlerin atama sonuçları belli oldu. Ataması gerçekleşen öğretmenler, 12 Ağustos 2026 (bugün) itibarıyla tebligat ve ilişik kesme işlemlerini yapabilecek. Ataması gerçekleşmeyen öğretmenlere ise 12 Ağustos saat 16.00'ya kadar yeniden tercih hakkı tanındı. Yeniden tercih yapan öğretmenlerin sonuçları da aynı gün açıklanacak.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Öğretmenlerin mazeret ataması sonuçlandı! MEB duyurdu: Yeni tercih hakkı hangi tarihte?

Öğretmenlerin merakla beklediği 2026 yılı yaz tatili iller arası mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları belli oldu.

(Görsel takvim.com.tr grafik ekibi tarafından hazırlanmıştır)(Görsel takvim.com.tr grafik ekibi tarafından hazırlanmıştır)

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan sonuçlarla birlikte ataması gerçekleşen öğretmenler için yeni görev yerlerine ilişkin süreç başlarken, ataması yapılamayan öğretmenlere ise bir kez daha tercih yapma fırsatı sunuldu.

MEB, 2026 yılı yaz tatili iller arası mazerete bağlı yer değiştirme sonuçlarını açıkladı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)MEB, 2026 yılı yaz tatili iller arası mazerete bağlı yer değiştirme sonuçlarını açıkladı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

BAKAN TEKİN DUYURDU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"2026 Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değişikliği Sonuçları Açıklandı!

Ataması gerçekleşen öğretmenlerimiz, tebligat ve ilişik kesme işlemlerini 12 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla yapabilecek.

Ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerimiz için 12 Ağustos 2026 saat 16.00'ya kadar yeniden tercih hakkı verilmiştir.

Bu kapsamda olan öğretmenlerimiz için tercih başvuru sistemi yeniden açılarak sonuçlar da aynı gün ilan edilecektir.

Eğitim ailemize hayırlı uğurlu olsun."

SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Atamalar, öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda gerçekleştirildi.Atamalar, öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda gerçekleştirildi.

Atamalar Gerçekleşti
Öğretmenlerin 2026 yılı yaz tatili iller arası aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer mazeretlere bağlı yer değiştirme işlemleri, tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleşti.
12 Ağustos 2026
Ataması gerçekleştirilen öğretmenler, tebligat ve ilişik kesme işlemlerini 12 Ağustos 2026 (bugün) tarihi itibarıyla yapabilecek.
Yeniden Tercih Hakkı
Başvuruda bulunmasına rağmen ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlere yeniden tercih hakkı verildi.
Son Başvuru: 16.00
Öğretmenler, 12 Ağustos saat 16.00'ya kadar tekrar başvuruda bulunabilecek.
Atama Sonuçları
Yeniden tercih yapan öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda gerçekleştirilecek atama sonuçları 12 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.
14 Ağustos 2026
Yeniden tercih kapsamında ataması gerçekleştirilen öğretmenler, tebligat ve ilişik kesme işlemlerini 14 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla yapabilecek.

Google'a "Fransız" ihtilali! Dünya medyası ayaklandı: Tıklanma yüzde 80-90 oranında düştü
SONRAKİ HABER

Fransızlar Google AI'ya karşı ayaklandı

 Türksat uydularında yeni dönem 16 Ağustos'ta başlıyor: ATV ve A Haber'in yeni frekansları... Otomatik tarama nasıl yapılır
ÖNCEKİ HABER

ATV ve A Haber'in yeni frekansları
Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler