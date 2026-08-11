Karavan tatili planlayanlar dikkat! İşte kiralama ve kamp alanı fiyatları
Doğayla baş başa tatil yapmak isteyenlerin bu yaz da gözdesi karavan oldu. Fiyatlar karavanın türüne, konforuna, özelliklerine göre değişmekle birlikte 1 haftalık kiralama 7 bin 500 liradan başlayıp, 105 bin liraya kadar çıktı.
Karavan tatili, doğayla iç içe tatil yapmak isteyenlerin gözdesi olmayı sürdürüyor. Piyasada her bütçeye göre kiralık ve satılık karavan bulunuyor. Aracın çeşidi, büyüklüğü, konforu ve istenen sürelere göre karavan kiralama fiyatları değişkenlik gösteriyor.
Erken rezervasyon yaptıranlar daha az ödeme yaparken, yoğun sezonda kiralama fiyatlarının yükselişe geçtiği görülüyor.
2-6 kişiye tatil imkânı sunan karavanlarda günlük kiralama ücreti aracın özelliklerine ve kiralama süresine göre değişiyor. Kiralama süresi uzadıkça, gün başına ödenecek tutar düşüyor.
GÜNLÜK 15 BİNE DE VAR
Online hizmet sitelerinde yer alan ilanlara göre, çekme karavanlarda günlük ücret bin liradan başlıyor, 5 bin liraya kadar çıkıyor. Bir hafta tatile ise en az 7 bin 500 lira isteniyor; karavanın özelliklerine göre 35 bin liraya da kiralama yapılabiliyor. Motokaravanlarda ise günlük fiyat 3 bin 500 liradan başlıyor, 15 bin liraya kadar ulaşıyor. Kiralama yapanlardan depozito da talep ediliyor. Bu da karavanın türüne göre değişiklik gösteriyor.
28 MİLYONA İKİNCİ EL
Satılık fiyatları da karavanda aranan özelliklere göre değişkenlik gösteriyor. Piyasada geniş bir fiyat yelpazesinde satılık karavan bulunuyor.
Siparişle istenen özelliklere göre karavan yaptırılabildiği gibi, ikinci el almak da mümkün.
İkinci el fiyatları, ilanlara göre çekme karavanda 55 bin ile 5 milyon 750 bin lira arasında değişiyor. Motokaravanda fiyat 28 milyon liraya kadar çıkıyor.
ALAN İÇİN NE ÖDENİYOR?
Karavan kamp alanı fiyatları gecelik 300 ile 3 bin 500 lira arasında bulunuyor. Fiyatlar; kampın konumuna, konaklama dönemine ve kişi sayısına göre değişiyor. Elektrik kullanımı bazı yerlerde kamp ücretine dâhil edilirken, bazılarında bunun için günlük 30-500 lira arasında para alınıyor. Çamaşır yıkama için de genel olarak 200 lira civarında ücret isteniyor.