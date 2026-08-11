Karavanını kapan tura çıkıyor (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

GÜNLÜK 15 BİNE DE VAR

Online hizmet sitelerinde yer alan ilanlara göre, çekme karavanlarda günlük ücret bin liradan başlıyor, 5 bin liraya kadar çıkıyor. Bir hafta tatile ise en az 7 bin 500 lira isteniyor; karavanın özelliklerine göre 35 bin liraya da kiralama yapılabiliyor. Motokaravanlarda ise günlük fiyat 3 bin 500 liradan başlıyor, 15 bin liraya kadar ulaşıyor. Kiralama yapanlardan depozito da talep ediliyor. Bu da karavanın türüne göre değişiklik gösteriyor.