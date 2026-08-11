Sınırda güvenlik çemberi genişliyor: Türkiye ve İran heyetleri masaya oturdu

Ağrı Valisi Önder Bozkurt başkanlığında Türkiye ve İran heyetleri arasında sınır güvenliği toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Bozkurt başkanlığındaki Türkiye heyeti ile İran Makü Bölgesi Sınır Komutanı Albay Mehdi Habibzade başkanlığındaki İran heyeti sınır makamları arasında toplantı gerçekleştirildi.