Sınırda güvenlik çemberi genişliyor: Türkiye ve İran heyetleri masaya oturdu
Ağrı’da Türkiye ve İran heyetleri sınır güvenliği için masaya oturdu. Görüşmede yasa dışı göç ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele başta olmak üzere sınır güvenliğinin güçlendirilmesi ve gümrük işlemlerinin kapasitesinin artırılması ele alındı.
Ağrı Valisi Önder Bozkurt başkanlığında Türkiye ve İran heyetleri arasında sınır güvenliği toplantısı yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Bozkurt başkanlığındaki Türkiye heyeti ile İran Makü Bölgesi Sınır Komutanı Albay Mehdi Habibzade başkanlığındaki İran heyeti sınır makamları arasında toplantı gerçekleştirildi.
Toplantıda, sınır güvenliğinin güçlendirilmesi, yasa dışı göçmen geçişlerinin önlenmesi, uyuşturucu madde kaçakçılığıyla etkin mücadele ve gümrük işlemlerinde kapasitenin artırılmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar ele alındı.
Toplantıda ayrıca, iki ülke arasındaki sınır güvenliği ve iş birliğinin geliştirilmesine yönelik karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.
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