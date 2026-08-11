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Gündem Terörsüz Türkiye: Başkan Erdoğan TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti.

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Gündem Terörsüz Türkiye: Başkan Erdoğan TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti

TBMM Genel Kurulu, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sona erdi.

Teklif, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Gündem Terörsüz Türkiye: Başkan Erdoğan TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti-1

Dün yapılan oylamanın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

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Ebru Bektaş
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