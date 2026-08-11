Terörsüz Türkiye'ye Diyarbakırlılardan tam destek

AK Parti Diyarbakır İl Gençlik Kolları Başkanı Enes Çimen, yaptığı yazılı açıklamada, Diyarbakır'ın tarihi ve kültürü kadar genç nüfusu, üretim gücü ve bölgedeki konumuyla da önemli bir şehir olduğunu belirtti.

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolundaki bir üst geçide asılan pankartta, Kürtçe "Reis çok teşekkürler. Barış hayırlı, kardeşlik daim olsun." ifadeleri yer alıyor.

AK Parti Diyarbakır İl Gençlik Kolları, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifinin TBMM Genel Kurulunda dün kabul edilerek yasalaşmasının ardından kente astıkları pankart ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Son 25 yılda kentte ulaşım, sağlık, eğitim, tarım, sulama, gençlik ve spor ile altyapı alanlarında yapılan yatırımlara dikkati çeken Çimen, bugün gelinen noktada Diyarbakır için yatırım kadar huzur ve güven ortamının devamlılığının da önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin terör sorununu tamamen geride bırakması ve "Terörsüz Türkiye" hedefinin kalıcı bir sonuca ulaşmasının, Diyarbakır'ın geleceği açısından önemli bir fırsat olacağını ifade eden Çimen, açıklamasında şunları kaydetti:

"Huzurun olduğu yerde yatırım olur, üretim artar, gençler geleceğe daha umutlu bakar. 'Terörsüz Türkiye' ile Diyarbakır'ın turizm, tarım, sanayi ve ticarette sahip olduğu potansiyelin çok daha iyi değerlendirileceğine inanıyoruz. Gençler olarak yapılan hizmetleri takdir ederken, şehrimizin hala çözülmesi gereken sorunlarının da olduğunu düşünüyoruz. Daha fazla istihdam, gençler için yeni iş imkanları, daha nitelikli eğitim ve sosyal alanların artırılması Diyarbakır'ın öncelikleri arasında olmalı."

Çimen, "Terörsüz Türkiye hedefiyle birlikte şehrimizin önündeki imkanların daha da artmasını ve Diyarbakır'ın hak ettiği yere gelmesini istiyoruz. Diyarbakır'ın geleceği için çalışmaya, sorunları dile getirmeye ve çözüm önerileri sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.