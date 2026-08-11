Mahmud Abbas Ankara’da: Başkan Erdoğan ile görüşmesinde Filistin'deki gelişmeler ele alınacak
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle 11-13 Ağustos 2026 tarihlerinde Türkiye'ye resmî ziyaret gerçekleştiriyor. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Paktı sonrası gerçekleşen ziyarette Ankara'ya gelen Abbas, Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından karşılandı. Başkan Erdoğan ile Abbas'ın 12 Ağustos Çarşamba günü yapacağı görüşmede Filistin'deki son durum, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geldi. 11-13 Ağustos 2026 tarihleri arasındaki resmi ziyaret kapsamında Türkiye'de bulunan Abbas, Ankara'da Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından karşılandı.
BOLAT: FİLİSTİN'İN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Abbas'ı Ankara'da karşıladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye ile Filistin arasındaki güçlü kardeşlik ve dayanışma bağlarını daha da güçlendirmek; siyasi, ekonomik ve insani ilişkilerimizi çok daha fazla geliştirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."
Bolat, Filistin halkına yönelik desteğin sürdürüleceğini vurgulayarak, "Filistin'in ve mazlum Filistin halkının hürriyeti, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü tesis edilene kadar; Türkiye, Filistinli kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir." dedi.
FİLİSTİN'DEKİ SON GELİŞMELER ELE ALINACAK
Abbas'ın ziyareti kapsamında Başkan Erdoğan ile gerçekleştireceği görüşmede, Filistin'deki son gelişmelerin yanı sıra Türkiye-Filistin ilişkileri ve bölgesel meselelerin gündeme gelmesi bekleniyor.
İKİLİ İLİŞKİLER MASADA
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Paktı sonrası gerçekleşecek ziyarette iki liderin gündeminde Türkiye ile Filistin arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler de yer alacak. Görüşmelerde Filistin'deki son gelişmelere ilişkin fikir alışverişinde bulunulacak.
Mahmud Abbas'ın Türkiye'deki resmî ziyareti 13 Ağustos 2026'da sona erecek.
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