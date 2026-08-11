BOLAT: FİLİSTİN'İN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Abbas'ı Ankara'da karşıladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye ile Filistin arasındaki güçlü kardeşlik ve dayanışma bağlarını daha da güçlendirmek; siyasi, ekonomik ve insani ilişkilerimizi çok daha fazla geliştirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."