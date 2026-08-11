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Gordion Kazı Alanı çevresinde yangın çıkardığı belirtilen şüpheli tutuklandı: 250 dönümlük alan etkilendi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Gordion Kazı Alanı çevresindeki SİT alanında kasten yangın çıkardığı belirtilen Yunus Emre Güler, 11 Ağustos 2026'da çıkarıldığı Polatlı Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı. Yangının yaklaşık 250 dönümlük alanda etkili olduğu bildirildi.

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Gordion Kazı Alanı çevresinde yangın çıkardığı belirtilen şüpheli tutuklandı: 250 dönümlük alan etkilendi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Gordion Kazı Alanı çevresindeki SİT alanında yangın çıkardığı belirtilen Yunus Emre Güler tutuklandı. Yangının yaklaşık 250 dönümlük alanda etkili olduğu bildirildi.

Olay, 10 Ağustos 2026'da Polatlı'nın Yassıhöyük Mahallesi'nde meydana geldi. Kaynakta, şüphelinin yangını kasten ve çakmak kullanarak çıkardığının tespit edildiği belirtildi.

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Yunus Emre Güler'in olay sırasında 2,81 promil alkollü olduğu da tespit edildi.

Gordion çevresindeki yangında 250 dönüm alan etkilendi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Gordion çevresindeki yangında 250 dönüm alan etkilendi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

YANGIN 250 DÖNÜMLÜK ALANDA ETKİLİ OLDU

Gordion Kazı Alanı çevresindeki SİT alanında başlayan yangın, Beylikköprü Mahallesi istikametine doğru ilerledi.

Yangının yaklaşık 250 dönümlük alanda etkili olduğu bildirildi. Alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti.

Şüpheli Yunus Emre Güler tutuklandı.Şüpheli Yunus Emre Güler tutuklandı.


ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yangının ardından şüpheli Yunus Emre Güler hakkında adli işlem başlatıldı.

Güler, 11 Ağustos 2026'da Polatlı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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Gordion Kazı Alanı çevresinde yangın çıkardığı belirtilen şüpheli tutuklandı: 250 dönümlük alan etkilendi-4 Gordion Kazı Alanı çevresinde yangın çıkardığı belirtilen şüpheli tutuklandı: 250 dönümlük alan etkilendi-5 Gordion Kazı Alanı çevresinde yangın çıkardığı belirtilen şüpheli tutuklandı: 250 dönümlük alan etkilendi-6
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