Gordion Kazı Alanı çevresinde yangın çıkardığı belirtilen şüpheli tutuklandı: 250 dönümlük alan etkilendi
Ankara'nın Polatlı ilçesinde Gordion Kazı Alanı çevresindeki SİT alanında kasten yangın çıkardığı belirtilen Yunus Emre Güler, 11 Ağustos 2026'da çıkarıldığı Polatlı Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı. Yangının yaklaşık 250 dönümlük alanda etkili olduğu bildirildi.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde Gordion Kazı Alanı çevresindeki SİT alanında yangın çıkardığı belirtilen Yunus Emre Güler tutuklandı. Yangının yaklaşık 250 dönümlük alanda etkili olduğu bildirildi.
Olay, 10 Ağustos 2026'da Polatlı'nın Yassıhöyük Mahallesi'nde meydana geldi. Kaynakta, şüphelinin yangını kasten ve çakmak kullanarak çıkardığının tespit edildiği belirtildi.
Yunus Emre Güler'in olay sırasında 2,81 promil alkollü olduğu da tespit edildi.
YANGIN 250 DÖNÜMLÜK ALANDA ETKİLİ OLDU
Gordion Kazı Alanı çevresindeki SİT alanında başlayan yangın, Beylikköprü Mahallesi istikametine doğru ilerledi.
Yangının yaklaşık 250 dönümlük alanda etkili olduğu bildirildi. Alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Yangının ardından şüpheli Yunus Emre Güler hakkında adli işlem başlatıldı.
Güler, 11 Ağustos 2026'da Polatlı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Mahmud Abbas Türkiye'ye geliyor
467 emperyalizme karşı verilen güçlü cevaptır