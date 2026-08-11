Hemşireden bebeğe şiddet olayı! Adli tıp darp ile engelin bağı yok dedi: Aileden rapora tepki

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde 26 Mayıs 2021 tarihinde büyük bir skandal yaşanmıştı. 5 yıl önce doğum yapan Sema Bozoklar'ın dünyaya getirdiği kızı Deniz Esin (5) 990 gram ağırlığında doğması nedeniyle yenidoğan yoğun bakımında kuvöze konuldu.

Nöbetçi hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık (33), kan almaya çalıştığı Deniz Esin Bozoklar'ı burada vahşice darbetti. Yaşanan olaydan 5 gün sonra (31 Mayıs 2021) başka bir hemşirenin, minik bebeğin bacağında morluk fark etmesiyle skandal ortaya çıktı.

BEDENSEL VE ZİHİNSEL ENGELİ TESPİT EDİLDİ

Bunun üzerine Hazel Dırık Bağrıyanık hakkında hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı. Bir süre sonra kentteki özel bir hastaneye sevk edilen Deniz Esin Bozoklar, buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi. Doktorlar, Abdullah-Sema Bozoklar çiftine kızlarının hem bedensel hem de zihinsel engelli olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ta bebeği darbeden hemşirenin yargılandığı davada Adli Tıp Kurumu raporu dosyaya girdi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv)

İdari soruşturma sonunda üniversite Bağrıyanık'ın sözleşmesini feshederken, Kahramanmaraş 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesinde de "Kasten yaralama" suçundan hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bozoklar çifti ise hemşirenin kızlarına şiddet uyguladığını e-Devletten gelen duruşma günü mesajıyla öğrendi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI, TUTUKLANDI

Hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık tutuksuz yargılanırken, 21 Ocak'ta Deniz Esin Bozoklar'a uyguladığı şiddetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 14 dakika süren kan alma işlemi sırasında hemşirenin Deniz Esin Bozoklar'a sık sık şiddet uyguladığı görüldü. İddiaya göre, bu sırada hemşire bebeğin bacağını da kırdı.

Görüntülerin ortaya çıkmasından sonra 23 Ocak'ta yapılan 7'nci duruşmaya katılmayan Hazel Dırık Bağrıyanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıktı. 25 Ocak'ta Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polise teslim olan Bağrıyanık, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

ENGELİN DAVA KONUSU OLAYLA BAĞI YOK

Hazel Dırık Bağrıyanık'ın yargılaması sürerken, Adli Tıp Kurumu raporu da dosyaya girdi. 62 sayfalık raporun sonuç kısmında özetle, minik Deniz Esin'de görülen psikomotor gerilik, epilepsi, serebral palsi ve yürüme bozuklukları gibi rahatsızlıkların hemşirenin uyguladığı şiddetle ilgisinin bulunmadığı, bu durumların çocuğun kendi mevcut hastalıklarından kaynaklandığı belirtilirken, ayrıca geçmişteki bacak kırığına bağlı kalıcı bir sekel veya organ işlev kaybı da tespit edilmediği oy birliğiyle rapor edildi.

TAHLİYE TALEBİNE RET

Raporun dosyaya girmesinin ardından Hazel Dırık Bağrıyanık'ın avukatı mahkemeye verdiği dilekçe ile müvekkilinin tutuklu kalmasının usul ve yasalara aykırı olduğunu belirterek tahliyesini talep etti. Hakim, kuvvetli suç şüphesinin somut olgularının bulunması ve sanığın tutuklanma tarihi dikkate alındığında adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tahliye talebini reddetti.

"ÇOCUĞUMU DOĞURUP HASTANEYE KOYDUĞUM İÇİN Mİ SUÇLUYUM?"

Sema Bozoklar Adli Tıp Kurumu raporunu okuyunca şaşırdığını belirterek, "Hastaneyi kusursuz buluyorlar, hemşireyi kusursuz buluyorlar, yani kusurlu olan ben miyim burada? Ben çocuğumu doğurup hastaneye koyduğum için mi suçluyum? Benim çocuğum doğdu, solunum sıkıntısı yoktu, beyin ultrasonları temizdi. 2,5 ay boyunca bu şekilde hiçbir sıkıntısı yok, stabil bir durumdaydı. 2,5 ay sonra benim çocuğum darbediliyor. 5 gün sonra benim çocuğumun bacağının kırığı fark ediliyor ve gecesinde benim çocuğum havale geçiriyor. Sabahına da nöbet ilacı başlanıyor, bunu niye görmezden geliyorlar anlamıyorum" diye konuştu.

"MADEM ENGELLİYDİ NEDEN SÖYLEMEDİLER?"

Doğumdan sonra Deniz Esin Bozoklar'ın muayenesinde hiçbir hastalık ya da engel tespit edilmediğini, düşük kiloda doğduğu için kuvöze alındığını ifade eden Bozoklar şöyle devam etti:

"Madem benim çocuğum doğuştan epilepsiydi, madem benim çocuğum doğuştan engelliydi, bunu bana neden söylemediler ya da neden nörolojik bir takip içerisinde almadılar benim çocuğumu? Ultrason (USG) çekiyorlar, beynin USG'leri temiz. Bunu siz nasıl belirtirsiniz? Darp gördükten 1 ay sonrasında USG'lerinde bozulma oluyor. 5 gün boyunca benim çocuğumun bacağı kırık şekilde kalıyor, gecesinde benim çocuğum havale geçiriyor. Havaleden sonraki gün benim çocuğumun epilepsi ilacına başlanıyor. Madem benim çocuğumda doğuştan itibaren epilepsisi vardı, neden bu epilepsi ilacı doğuştan itibaren başlamadı? Bunu soruyorum ben Adli Tıp Kurumuna."

"DOĞDUĞUNDAN İTİBAEN EPİLEPSİYE DAİR BİR BULGUSU YOK"

Ayrıca Sema Bozoklar, "Hemşirenin darbından sonra benim çocuğumun bacağı kırılıyor, 5 gün boyunca benim çocuğum kırık bacakla öylece duruyor ve şu an benim çocuğumun bacağı kısa ve içe dönük. Bunda da yine hemşireyi kusursuz buluyorlar, yine illiyet bağı kurma yok. Benim çocuğum doğduğu andan itibaren hiçbir şekilde engelliliğe dair ya da epilepsiye dair bir bulgusu yok. Her şeyi normal, stabil. Sadece beslenmesinden kaynaklı kusmaları oluyor, bana doktorların belirttiği de bu şekilde. Şimdi sonuca bakıyoruz, hemşireyi yine kusursuz buluyorlar. Benim çocuğumun neden epilepsisi başladı o zaman? Neden engelli kaldı benim çocuğum? Benim çocuğumun bacağının kısalığı ve içe dönüklüğü doğuştan bir şey olsaydı bu ortaya çıkmaz mıydı? 2,5 ay boyunca bu fark edilmez miydi? Elimizde görüntülerimiz var, videolarımız var, hepsinde de sıkıntısız çocuk yani. En azından beni ve eşimi kusurlu çıkarmamış ne diyelim yani?" ifadelerini kullandı.