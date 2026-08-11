Düşük riskli branşlarda (satranç, izcilik, okçuluk, halk oyunları gibi) spor yapacak kişiler ise e-Nabız üzerinden oluşturulan sağlık durum belgesi ve sağlık beyanı ile hekime başvurmadan lisans işlemlerini tamamlayabilir.

Sporcu sağlık raporu almak isteyen kişi, sağlık değerlendirmesi için hekime başvurur . Hekim tarafından yapılan değerlendirmede sağlık açısından spor yapmaya engel bir durum bulunup bulunmadığı incelenir. Sağlık riski veya şüpheli bulgu tespit edilirse kişi, gerekli ileri tetkikler için uzman hekime yönlendirilir .

Belirlenen risk grubunda yer almayan spor branşlarında faaliyet gösterecek kişiler için sağlık raporu alma süreci kolaylaştırılacak. Satranç, izcilik, okçuluk ve halk oyunları gibi düşük riskli branşlarda spor yapacak bireyler, e-Nabız üzerinden oluşturulacak durum belgesi ve sağlık beyanı ile hekime başvurmadan lisans işlemlerini tamamlayabilecek.

Düşük riskli branşlarda spor yapacaklar, e-Nabız üzerinden belge ve sağlık beyanıyla lisans işlemlerini tamamlayabilecek.

SPORCU RAPORLARINDA GEÇERLİLİK SÜRESİ 3 YILA ÇIKTI

Yönetmelik ile sporcu sağlık raporu, hekim tarafından daha kısa bir sürede kontrol muayenesi öngörülmezse düzenlendiği tarihten itibaren 3 yıl, sağlık durum belgesi ise düzenlendiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle geçerli olabilecek.

Kişinin beyanı üzerine veya spor faaliyetine katılım sağlanacak kurum ve kuruluş tarafından sağlık durumunda değişiklik olduğu tespit edildiğinde ve gerekçesi belirtilerek talep edilmesi halinde, bu süreler beklenmeden sporcu sağlık raporu veya sağlık durum belgesi yeniden düzenlenebilecek.

Yönetmelik ile engelli sporcuların lisans işlemlerinde ayrıca sağlık raporu alma zorunluluğu olmayacak, engelli sporcular, mevcut sağlık kurulu raporları ile lisans işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Sporcu sağlık raporu ne kadar süre geçerli olacak? Hekim daha kısa süreli kontrol öngörmezse rapor 3 yıl geçerli olacak. Sağlık durum belgesinin geçerlilik süresi ne kadar? Sağlık durum belgesi 1 yıl geçerli olacak. Düşük riskli branşlarda sporcular ne yapacak? Satranç, izcilik, okçuluk ve halk oyunları gibi branşlarda sporcular, e-Nabız üzerinden durum belgesi ve sağlık beyanı ile hekime başvurmadan lisans işlemlerini tamamlayabilecek. Sağlık durumunda değişiklik olursa ne olacak? Rapor veya sağlık durum belgesi, geçerlilik süresi beklenmeden yeniden düzenlenebilecek. Engelli sporcular ayrıca sağlık raporu alacak mı? Hayır. Engelli sporcular mevcut sağlık kurulu raporlarıyla lisans işlemlerini yapabilecek. Sağlık riski tespit edilirse ne olacak? Gerekli değerlendirme ve ileri tetkikler için kişi uzman hekime yönlendirilecek.