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Sporcu sağlık raporlarında yeni dönem! Geçerlilik süresi ne kadar oldu?

Sporcu sağlık raporlarında yeni dönem başladı. Sağlık Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanan yönetmelikle raporların geçerlilik süresi uzatılırken, düşük riskli branşlarda spor yapacaklar için lisans işlemleri kolaylaştırıldı. Engelli sporculara ise ayrıca sağlık raporu alma zorunluluğu getirilmeyerek mevcut sağlık kurulu raporlarıyla lisans işlemlerini tamamlama imkanı sağlandı.

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Sporcu sağlık raporlarında yeni dönem! Geçerlilik süresi ne kadar oldu?

Sağlık Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanan "Sporcu Sağlık Raporları Yönetmeliği" ile sporcu sağlık raporu, hekim tarafından daha kısa bir sürede kontrol muayenesi öngörülmezse düzenlendiği tarihten itibaren 3 yıl, sağlık durum belgesi ise düzenlendiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle geçerli olabilecek.

Video Oynatma İkonu Sporcu sağlık raporları yönetmeliği yayımlandı

Sporcu sağlık raporlarının geçerlilik süresi 3 yıla çıktı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)Sporcu sağlık raporlarının geçerlilik süresi 3 yıla çıktı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Sağlık Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanan "Sporcu Sağlık Raporları Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sağlık Bakanlığından yönetmeliğe ilişkin yapılan açıklamaya göre, sporcuların lisans işlemleri kapsamında sağlık raporu alma süreçlerinin daha hızlı ve kolay hale getirilmesi hedeflendi.

Sağlık durum belgeleri ise 1 yıl süreyle geçerli olacak.Sağlık durum belgeleri ise 1 yıl süreyle geçerli olacak.

SPORCU SAĞLIĞININ KORUNMASI ESAS ALINIYOR

Yönetmelik kapsamında sporcu sağlığının korunmasını esas alan uygulamalar hayata geçirilecek. Sağlık değerlendirmeleri sonucunda herhangi bir sağlık riski veya şüpheli bulgu tespit edilen kişiler, gerekli değerlendirme ve ileri tetkiklerin yapılabilmesi amacıyla uzman hekime yönlendirilecek.

(Görsel takvim.com.tr grafik ekibi tarafından hazırlanmıştır)(Görsel takvim.com.tr grafik ekibi tarafından hazırlanmıştır)

DÜŞÜK RİSKLİ BRANŞLARDA LİSANS İŞLEMLERİ KOLAYLAŞTIRILACAK

Belirlenen risk grubunda yer almayan spor branşlarında faaliyet gösterecek kişiler için sağlık raporu alma süreci kolaylaştırılacak. Satranç, izcilik, okçuluk ve halk oyunları gibi düşük riskli branşlarda spor yapacak bireyler, e-Nabız üzerinden oluşturulacak durum belgesi ve sağlık beyanı ile hekime başvurmadan lisans işlemlerini tamamlayabilecek.

Sporcu sağlık raporu nasıl alınır?
Sporcu sağlık raporu almak isteyen kişi, sağlık değerlendirmesi için hekime başvurur. Hekim tarafından yapılan değerlendirmede sağlık açısından spor yapmaya engel bir durum bulunup bulunmadığı incelenir. Sağlık riski veya şüpheli bulgu tespit edilirse kişi, gerekli ileri tetkikler için uzman hekime yönlendirilir.
Düşük riskli branşlarda süreç
Düşük riskli branşlarda (satranç, izcilik, okçuluk, halk oyunları gibi) spor yapacak kişiler ise e-Nabız üzerinden oluşturulan sağlık durum belgesi ve sağlık beyanı ile hekime başvurmadan lisans işlemlerini tamamlayabilir.

Düşük riskli branşlarda spor yapacaklar, e-Nabız üzerinden belge ve sağlık beyanıyla lisans işlemlerini tamamlayabilecek.Düşük riskli branşlarda spor yapacaklar, e-Nabız üzerinden belge ve sağlık beyanıyla lisans işlemlerini tamamlayabilecek.

SPORCU RAPORLARINDA GEÇERLİLİK SÜRESİ 3 YILA ÇIKTI

Yönetmelik ile sporcu sağlık raporu, hekim tarafından daha kısa bir sürede kontrol muayenesi öngörülmezse düzenlendiği tarihten itibaren 3 yıl, sağlık durum belgesi ise düzenlendiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle geçerli olabilecek.

Kişinin beyanı üzerine veya spor faaliyetine katılım sağlanacak kurum ve kuruluş tarafından sağlık durumunda değişiklik olduğu tespit edildiğinde ve gerekçesi belirtilerek talep edilmesi halinde, bu süreler beklenmeden sporcu sağlık raporu veya sağlık durum belgesi yeniden düzenlenebilecek.

Yönetmelik ile engelli sporcuların lisans işlemlerinde ayrıca sağlık raporu alma zorunluluğu olmayacak, engelli sporcular, mevcut sağlık kurulu raporları ile lisans işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Sporcu sağlık raporu ne kadar süre geçerli olacak?
Hekim daha kısa süreli kontrol öngörmezse rapor 3 yıl geçerli olacak.
Sağlık durum belgesinin geçerlilik süresi ne kadar?
Sağlık durum belgesi 1 yıl geçerli olacak.
Düşük riskli branşlarda sporcular ne yapacak?
Satranç, izcilik, okçuluk ve halk oyunları gibi branşlarda sporcular, e-Nabız üzerinden durum belgesi ve sağlık beyanı ile hekime başvurmadan lisans işlemlerini tamamlayabilecek.
Sağlık durumunda değişiklik olursa ne olacak?
Rapor veya sağlık durum belgesi, geçerlilik süresi beklenmeden yeniden düzenlenebilecek.
Engelli sporcular ayrıca sağlık raporu alacak mı?
Hayır. Engelli sporcular mevcut sağlık kurulu raporlarıyla lisans işlemlerini yapabilecek.
Sağlık riski tespit edilirse ne olacak?
Gerekli değerlendirme ve ileri tetkikler için kişi uzman hekime yönlendirilecek.

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