Bursa'ya 2 yeni devlet hastanesi müjdesi: Sağlık Bakanı ile görüşüldü

14 Şubat AK Partinin 25. kuruluş yıl dönümünü öncesi Bursa'da kamera karşısına geçen Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan Bursa'ya yapılan en büyük yatırımların 25 yıllık Ak Parti döneminde gerçekleştiğini söyledi.

Sağlıktan spora, eğitimden ulaşıma bir çok alanda yapımı tamamlanan ve devam eden projelerle ilgili konuşan Gürkan, Bursa'da uzun süredir yapımı devam eden 1325 yatak kapasiteli Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nin açılışının ardından 2 yeni hastane için daha kolları sıvayacaklarını belirtti.

BAKAN MEMİŞOĞLU İLE GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİ

Gürkan projeleri henüz kamuoyuna açıklanmayan yeni hastaneler ile ilgili Sağlık Bakanı ile görüşmeler gerçekleştirildiğini ifade etti.

Projelerin Sağlık Bakanı ile Bursa ziyaretinde ele alındığını belirten Gürkan, Ankara'da da projelere ilişkin sunumların gerçekleştirildiğini söyledi.

Gürkan, "Bu işi kamuoyuna ilan etmiyoruz. Ama projeleri de Bakan Bey'le, geçtiğimiz hafta Bursa'ya geldiğinde oturup konuştuk. Ankara'da da sunumları gerçekleştirdik. İnşallah açılışını yaptıktan sonra ardından diğer hastane çalışmalarını da başlatacağız" ifadelerini kullandı.

Bursa'daki diğer yatırımlarla ilgili de konuşan Gürkan genel olarak 70'i tamamlanmış yatırımlar üzerine yoğunlaştıklarını aktardı.

Önceliklerinin Kuzey otobanı projesi olduğunu ve bu proje üzerinde ciddi manada çalıştıklarını ifade eden Gürkan bu projenin Bursa'nın trafiğini rahatlatacak bir proje olduğunu dile getirdi.