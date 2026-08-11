İstanbul’da suç örgütlerine darbe: 161 şüpheli tutuklandı

Operasyonlar Avcılar, Ataşehir, Bağcılar, Başakşehir, Çekmeköy, Esenyurt, Fatih, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Maltepe, Sarıyer, Sultanbeyli, Sultangazi, Şişli, Tuzla ve Zeytinburnu ilçelerinde düzenlendi.

Çalışmalar kapsamında kurşunlama, tehdit ve benzeri suçları içeren 44 farklı olaya karıştığı belirlenen şüphelilere yönelik 10 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında operasyonlar gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütleri ile silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

İstanbul’da suç örgütlerine ağır darbe: 44 eylemin faili yakalandı (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)

2 BİN 851 SİLAH MEKANİZMASI ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda toplam 217 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere yönelik aramalarda 133 tabanca, 2 av tüfeği, 2 el yapımı patlayıcı, çeşitli ebatlarda 68 fişek ve 2 bin 851 ateşli silah mekanizması ele geçirildi.

161 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 217 şüpheliden 161'i tutuklandı.

Şüphelilerden 39'u adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 54 kişi serbest bırakılırken, gözaltındaki 2 şüpheli hakkındaki adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

ORGANİZE SUÇ OLAYLARI YAKLAŞIK YARI YARIYA AZALDI

Organize suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda İstanbul'daki olay sayısının 2025'in aynı dönemine göre yaklaşık yarı yarıya azaldığı belirtildi.

Kentte bu yıl faili meçhul organize suç olayı kalmadığı bildirildi.

SELAMİ YILDIZ: 44 EYLEMİN FAİLİ YAKALANDI

Operasyonlar kapsamında ele geçirilen suç unsurları İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'nde düzenlenen sergide basın mensuplarına gösterildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, son bir ayda gerçekleştirilen operasyonlarda farklı tarihlerde suç eylemlerine karışan 44 eylemin failinin yakalandığını söyledi.

Yıldız, "Operasyonlar neticesinde 217 şahıs gözaltına alınmış, 161 şahıs tutuklanmıştır. Operasyonlarda 133 silah, bol miktarda fişek ve suça karıştığı tespit edilen motosikletler ele geçirilmiştir. İstanbul'un huzuruna kasteden her türlü suçun peşindeyiz. Mücadelemiz suçun kökünü kazıyana kadar devam edecektir." dedi.

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