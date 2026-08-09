Sosyal medyada Başkan Erdoğan'a tehditler savurmuştu: Gözaltına alındı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Çengelköy Polis Evi çevresinde olduğunu belirten bir şahıs, Başkan Erdoğan'ı hedef alarak tehdit ve hakaret barındıran ifadeler kullandı. "Çengelköy Polis Evi'nin oradayım, duyuyor musun Cumhurbaşkanı. Merkezdeyim ya. Ya adam gibi geleceksin ya da vakit çok yakın. Her yerde konuşurum, Allah'tan başka kimseden korkum yok. " diyerek provokatif söylemlerde bulunan şahsın videosu kısa sürede dijital mecralarda yayılarak tepki topladı.

Sosyal medyada Erdoğan'a tehditler savuran şahıs yakalandı