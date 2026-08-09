Sosyal medyada Başkan Erdoğan'a tehditler savurmuştu: Gözaltına alındı
İstanbul Çengelköy Polis Evi önünde çektiği video ile sosyal medya platformlarında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ve tehdit içerikli söylemlerde bulunan şahıs, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Kimliği ve adresi kısa sürede tespit edilen şüphelinin emniyetteki adli işlemleri sürüyor.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Çengelköy Polis Evi çevresinde olduğunu belirten bir şahıs, Başkan Erdoğan'ı hedef alarak tehdit ve hakaret barındıran ifadeler kullandı. "Çengelköy Polis Evi'nin oradayım, duyuyor musun Cumhurbaşkanı. Merkezdeyim ya. Ya adam gibi geleceksin ya da vakit çok yakın. Her yerde konuşurum, Allah'tan başka kimseden korkum yok. " diyerek provokatif söylemlerde bulunan şahsın videosu kısa sürede dijital mecralarda yayılarak tepki topladı.Sosyal medyada Erdoğan'a tehditler savuran şahıs yakalandı
GÜVENLİK ŞUBE EKİPLERİ DÜĞMEYE BASTI
Görüntülerin tespiti üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri hızlıca çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve tehdit suçlarını işlediği belirlenen şüphelinin saklandığı adres tespit edildi.
Düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan şahıs, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüphelinin adli süreçlerinin devam ettiği bildirildi.