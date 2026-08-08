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Karar Resmi Gazete'de! Büyükelçi atamaları gerçekleşti: İşte yeni görevlendirmeler

Başkan Erdoğan'ın kararıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. İzlanda, Ukrayna, Hollanda ve BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Türkiye Büyükelçiliklerine yeni görevlendirmeler yapıldı. İşte o isimler...

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Karar Resmi Gazete'de! Büyükelçi atamaları gerçekleşti: İşte yeni görevlendirmeler

Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı. İzlanda, Ukrayna, Hollanda ve BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Türkiye temsilciliklerine yeni isimler atandı.

İŞTE YENİ BÜYÜKELÇİ ATAMALARI

İzlanda Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine: Ukrayna Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mustafa Levent BİLGEN,

Ukrayna Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine: Hollanda Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Fatma Ceren YAZGAN,

Hollanda Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine: Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Burak AKÇAPAR,

Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine: Ayşe SÖZEN USLUER atandı.

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