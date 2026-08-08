Karar Resmi Gazete'de! Büyükelçi atamaları gerçekleşti: İşte yeni görevlendirmeler
Başkan Erdoğan'ın kararıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. İzlanda, Ukrayna, Hollanda ve BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Türkiye Büyükelçiliklerine yeni görevlendirmeler yapıldı. İşte o isimler...
Giriş Tarihi:
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı. İzlanda, Ukrayna, Hollanda ve BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Türkiye temsilciliklerine yeni isimler atandı.
İŞTE YENİ BÜYÜKELÇİ ATAMALARI
İzlanda Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine: Ukrayna Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mustafa Levent BİLGEN,
Ukrayna Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine: Hollanda Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Fatma Ceren YAZGAN,
Hollanda Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine: Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Burak AKÇAPAR,
Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine: Ayşe SÖZEN USLUER atandı.
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel