AK Parti'den 25'inci yıl videosu: "AK Parti bir Türkiye kitabıdır"
AK Parti, 25'inci kuruluş yıl dönümüne özel olarak hazırlanan "AK Parti bir Türkiye kitabıdır" temalı tanıtım filmini sosyal medyadan paylaştı. Başkan Erdoğan'ın öne çıktığı videoda, çeyrek asırlık siyasi süreçteki tarihi anlara yer verildi.
AK Parti, 25'inci kuruluş yıl dönümüne özel olarak hazırlanan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öne çıktığı duygu dolu tanıtım filmini sosyal medya hesaplarından yayınladı.
Çeyrek asırlık siyasi yolculuğunu geride bırakan AK Parti, 25'inci kuruluş yılı vesilesiyle "AK Parti bir Türkiye kitabıdır" konseptli özel bir videoyu vatandaşların beğenisine sundu. Hazırlanan klipte, partinin kurulduğu günden bu yana yaşanan tarihi anlara ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki dönüm noktalarına yer verildi.
"MİLLETİMİZLE ÇEYREK ASIR, TÜRKİYE GELECEĞE HAZIR"
Siyasi tarihe geçen önemli anların simgesel bir kitap kurgusuyla aktarıldığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Her sayfanın rengi, her bölümün hikayesi farklı; AK Parti bir Türkiye kitabıdır. Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır."
BAŞKAN ERDOĞAN DOKUNUŞU VE TARİHİ ANLAR
Görsel ve işitsel detaylarıyla dikkat çeken klipte AK Parti'nin çeyrek asırlık icraatları, Türkiye vizyonu doğrultusunda atılan adımlar ve Başkan Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşen simge olaylar kronolojik ve tematik bir anlatımla izleyiciye aktarıldı.