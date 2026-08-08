AK Parti'den 25'inci yıl videosu: "AK Parti bir Türkiye kitabıdır"

AK Parti, 25'inci kuruluş yıl dönümüne özel olarak hazırlanan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öne çıktığı duygu dolu tanıtım filmini sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Çeyrek asırlık siyasi yolculuğunu geride bırakan AK Parti, 25'inci kuruluş yılı vesilesiyle "AK Parti bir Türkiye kitabıdır" konseptli özel bir videoyu vatandaşların beğenisine sundu. Hazırlanan klipte, partinin kurulduğu günden bu yana yaşanan tarihi anlara ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki dönüm noktalarına yer verildi.