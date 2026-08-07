MHP Lideri Devlet Bahçeli nikah şahidi oldu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan'ın oğlu Enes Doğan ile Zehra Çelik'in düğün törenine nikah şahidi olarak katıldı.
MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan'ın oğlu Enes Doğan ile Zehra Çelik dünyaevine girdi. Çiftin Ankara'da gerçekleştirilen nikâhı, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer tarafından kıyıldı.
DEVLET BAHÇELİ NİKAH ŞAHİDİ
Düğünde Devlet Bahçeli'nin yanı sıra TBMM Başkanvekili Celal Adan ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, çiftin nikah şahidi oldu. Nikahın ardından aile cüzdanını Çelik'e veren Bahçeli, çifte mutluluklar diledi.
ÇOK SAYIDA VEKİL KATILDI
Düğün törenine, MHP Genel Başkan yardımcıları ve milletvekillerinin yanı sıra AK Parti milletvekilleri ile çok sayıda davetli katıldı. Şarkıcı Ali Kınık da nikahta sahne aldı.
Ankara Konağı'nın girişinde düğün dolayısıyla gönderilen çok sayıda çelenk dikkati çekti.
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