MHP Lideri Devlet Bahçeli nikah şahidi oldu

MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan'ın oğlu Enes Doğan ile Zehra Çelik dünyaevine girdi. Çiftin Ankara'da gerçekleştirilen nikâhı, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer tarafından kıyıldı.

DEVLET BAHÇELİ NİKAH ŞAHİDİ

Düğünde Devlet Bahçeli'nin yanı sıra TBMM Başkanvekili Celal Adan ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, çiftin nikah şahidi oldu. Nikahın ardından aile cüzdanını Çelik'e veren Bahçeli, çifte mutluluklar diledi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, nikah şahidi oldu. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)

ÇOK SAYIDA VEKİL KATILDI

Düğün törenine, MHP Genel Başkan yardımcıları ve milletvekillerinin yanı sıra AK Parti milletvekilleri ile çok sayıda davetli katıldı. Şarkıcı Ali Kınık da nikahta sahne aldı.

Ankara Konağı'nın girişinde düğün dolayısıyla gönderilen çok sayıda çelenk dikkati çekti.