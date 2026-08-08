Bilge Kral’ın mirası çağdaş müzecilikle buluştu: Aliya İzzetbegoviç Müzesi açılıyor

Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in düşünsel ve siyasi mirasını gelecek nesillere aktarmak amacıyla 19 Ekim 2007'de kurulan Aliya İzzetbegoviç Müzesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından gerçekleştirilen kapsamlı restorasyon ve teşhir-tanzim çalışmalarının ardından yenilenen yüzüyle ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Bosna-Hersek Millî Anıtı statüsündeki Osmanlı dönemi Ploça ve Širokac kapıkulelerinde faaliyet gösteren müze, iki aşamalı olarak hayata geçirilen projeyle hem tarihi kimliğine kavuşturuldu hem de çağdaş müzecilik standartlarına uygun şekilde yeniden düzenlendi. Aliya İzzetbegoviç Müzesi yenilenen yüzüyle açılışa hazırlanıyor VRATNIK SURLARI VE TARİHİ KULELER GÜVENCE ALTINA ALINDI Projenin ilk aşamasında, müzenin ev sahipliği yaptığı tarihi yapıların özgün mimari özellikleri korunarak fiziki altyapısı güçlendirildi. Osmanlı'nın Balkanlar'daki savunma sisteminin önemli eserleri arasında yer alan ve 1727-1739 yılları arasında Bosna Valisi Ahmed Paşa Rustempašić Skopljak döneminde inşa edilen Ploça ve Širokac kapıkuleleri kapsamlı bir restorasyondan geçirildi. Çatı, sur duvarları ve merdivenlerin onarıldığı çalışmalarla, Saraybosna'nın doğu kesimini koruyan tarihi Vratnik Sur Sistemi'nin önemli bir parçası daha koruma altına alındı.