Canlı yayında başörtülü taraftarla alay ettiler! Çağrı Ergün'den skandal ifade: Sadece güldüm

Bir sosyal medya platformunda sözde içerik üreticisi olarak tanınan Çağrı Ergün'ün (35) skandal yorumu gündemde.

BAŞÖRTÜLÜ GENÇ KIZLA ALAY ETTİ

Kendisine gönderilen videoları canlı yayın üzerinden yorumlayan Ergün, başörtülü bir genç kızın Beşiktaş forması giyerek maç yorumladığı videosunu alay haline getirdi.

İçerik üreticisi Çağrı Ergün, başörtülü genç kızla alay etti. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)

"SINAV KANALI MI BU"

Ergün, bir kullanıcının "Sınav kanalı mı bu, kapalı çarşı" yorumunu okuduktan sonra gülerek dalga geçti. Görüntülerin tepki çekmesi üzerine içerik üreticisi hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

"SADECE GÜLDÜM" DEDİ

Savcılıkta ifade veren Çağrı Ergün, suç işleme kastı olmadığını iddia ettiği cümlelerini şöyle tamamladı:

"Canlı yayın yaptığım esnada bana gönderilen bazı videoları inceliyor ve onlar hakkında yorum yapıyorum. Şikayete konu bu olay yaklaşık bir buçuk yıl kadar önce yine bir canlı yayın esnasında izlemiş olduğum bir videoya ilişkindi. Ben canlı yayın yaparken aynı zamanda platform gereği izleyiciler de anlık yorum yapabilmekteydi. Videoyu izlerken bir izleyicinin yazmış olduğu 'Sınav kanalı mı bu, kapalı çarşı' şeklindeki yorumunu okudum ve ona güldüm. Video görüntüsünde bulunan hanımefendinin Beşiktaş formasıyla Beşiktaş maçına ilişkin açıklamalar yaptığını gördüm. Olay bu şekilde gerçekleşmiştir. Suç işleme kastım yoktur."