12 maddelik kanun teklifi Adalet Komisyonuna da geldi. Komisyon, teklifi görüşmek üzere TBMM Halkla İlişkiler Binası Komisyonlar Bloku 3 No'lu salonda toplandı.

Terörsüz Türkiye’de Çerçeve yasa süreci! Sıra Adalet Komisyonu’nda (Fotoğraflar Takvim foto arşivinden alınmıştır.)

SİLAH BIRAKMADA TESPİT VE MGK TEYİDİ

Teklifte, PKK/KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi öngörülüyor.

Bu tespitin teyidine ilişkin Milli Güvenlik Kurulu kararının Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından kanunda öngörülen mekanizmalar işletilecek.

GENEL AF NİTELİĞİNDE DÜZENLEME YOK

Teklif; PKK/KCK terör örgütünü kurma veya yönetme, örgüte üye olma, bilerek ve isteyerek yardım etme, örgüt propagandası ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen belirli suçları kapsıyor.

Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçu ile 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet ya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlar bakımından soruşturma ve kovuşturma ertelemesi uygulanmayacak.