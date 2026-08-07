Terörsüz Türkiye’nin şafağı söküyor! Çerçeve Yasa Kanun Teklifi komisyona geldi
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşamaya geçiliyor. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. 12 maddelik teklifi Adalet Komisyonuna geldi. Düzenlemede silah bırakma sürecinden başvuru şartlarına kadar kritik başlıklar ele alınacak.
Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
12 maddelik kanun teklifi Adalet Komisyonuna da geldi.
Komisyon, teklifi görüşmek üzere TBMM Halkla İlişkiler Binası Komisyonlar Bloku 3 No'lu salonda toplandı.
SİLAH BIRAKMADA TESPİT VE MGK TEYİDİ
Teklifte, PKK/KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi öngörülüyor.
Bu tespitin teyidine ilişkin Milli Güvenlik Kurulu kararının Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından kanunda öngörülen mekanizmalar işletilecek.
GENEL AF NİTELİĞİNDE DÜZENLEME YOK
Teklif; PKK/KCK terör örgütünü kurma veya yönetme, örgüte üye olma, bilerek ve isteyerek yardım etme, örgüt propagandası ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen belirli suçları kapsıyor.
Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçu ile 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet ya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlar bakımından soruşturma ve kovuşturma ertelemesi uygulanmayacak.
5 VE 10 YILLIK ERTELEME
Teklifte, kapsama giren suçlar bakımından soruşturma ve kovuşturmaların ertelenmesine ilişkin hükümler de yer alıyor.
Üst sınırı 15 yıl veya daha az cezayı gerektiren suçlarda soruşturma ve kovuşturmaların 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda ise 10 yıl süreyle ertelenmesi öngörülüyor.
Mahkûmiyet hükümlerinin infazında da toplam 15 yıl veya daha az hapis cezası alanlar için 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar için 10 yıllık erteleme düzenleniyor.
YENİDEN TERÖR SUÇU İŞLENİRSE ERTELEME KALKACAK
Erteleme süresi içinde yeniden terör suçu işlenmesi halinde erteleme kararı kaldırılacak ve soruşturma veya kovuşturmaya devam edilecek.
Mahkûmiyet halinde ise cezanın infazı ertelenmeyecek.
6 AYLIK BAŞVURU SÜRESİ
Kanundan yararlanmak isteyenler için 6 aylık başvuru süresi öngörülüyor.
Bu süre, Milli Güvenlik Kurulu kararının Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından başlayacak. Başvurular, bulunulan yerdeki Cumhuriyet başsavcılıklarına veya Kurul tarafından görevlendirilen kurumlara yazılı olarak yapılacak.
SÜRECİ KURUL VE TBMM TAKİP EDECEK
Kanun kapsamındaki faaliyetlerin uygulanmasını takip ve değerlendirmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında bir Kurul oluşturulacak.
Kurulda Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MİT Başkanı ve MGK Genel Sekreteri yer alacak. TBMM Başkanlığı bünyesinde ise faaliyetleri takip etmek üzere İzleme Komisyonu kurulacak.
SİLAH VE MÜHİMMAT KAYIT ALTINA ALINACAK
Kanun kapsamındaki örgüt mensuplarının beraberinde getirdiği ya da beyan ettiği silah, mühimmat, araç, gereç, patlayıcı madde ve diğer malzemeler kayıt altına alınacak.
Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, güvenlik kurumlarının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek.
GÖZLER ADALET KOMİSYONU'NDA
Adalet Komisyonu'nda teklifin 12 maddesi görüşülecek.
Komisyon görüşmelerinde düzenlemenin kapsamı, soruşturma ve infaz ertelemeleri, başvuru şartları, silah bırakma süreci ve uygulamanın nasıl takip edileceğine ilişkin hükümler ele alınacak.
Görüşmelerin ardından teklifin TBMM Genel Kurulu'na taşınmasına ilişkin takvimin de netleşmesi bekleniyor.